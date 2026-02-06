全球首研的艾美無血清迭代狂苗順利通過註冊現場檢查並上市在即

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 有望填補全球市場空白的無血清迭代狂犬疫苗，即將步入商業化的關鍵時刻，國內疫苗頭部企業艾美疫苗（06660.HK）2月5日發佈公告，其全資子公司艾美榮譽全球自主首研的無血清迭代狂犬疫苗，已順利通過國家藥監局藥物臨床試驗現場檢查及藥品註冊生產現場檢查。這標誌著這款備受市場關注的創新產品，距離商業化更近一步。 根據已完成揭盲的III期臨床研究結果顯示，艾美研發的無血清迭代狂犬疫苗具有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性，已全面達到臨床試驗預設評價標準。此前，艾美榮譽已取得無血清迭代狂犬疫苗相應的產品生產許可證。目前，全球市場上尚未有無血清狂犬疫苗獲批上市，艾美的這一重磅創新疫苗，有望填補市場空白。

根據中國疾病預防控制中心的最新資料，曾一度下降的狂犬病發病與死亡人數，自2024年起呈現回升態勢，並在2025年出現顯著增長，同比增50%左右。當前的防控形勢凸顯了市場對更安全、高效疫苗的迫切需求，為新疫苗的上市提供了廣闊空間。根據灼識諮詢統計，在產品更新迭代、狂犬疫苗普及度提高的推動下，狂苗市場規模預計於2030年達148億元。 而無血清迭代狂犬疫苗，憑藉其技術迭代優勢，有望佔據領先的市場份額。據艾美疫苗公告，與傳統的Vero細胞狂犬疫苗和人二倍體狂犬疫苗相比，艾美的無血清迭代狂犬疫苗完全不同，是一款迭代升級的產品。它不含有動物血清，顯著提高了安全性，降低了不良反應的發生概率。國家《狂犬病暴露預防處置工作規範（2023年版）》要求，狂犬疫苗接種門診需配備至少兩種不同種類的狂犬病疫苗，艾美的無血清狂犬疫苗憑藉其迭代技術優勢，有望成為疫苗接種機構的首選。

更重要的是，強大的商業化網路為新產品快速覆蓋市場提供了保障。艾美疫苗的銷售管道遍及全國31個省份，並已成功將包括狂犬病疫苗在內的多款產品出口至多個海外市場。 作為國內狂犬病疫苗領域的重要供應商，艾美完成了從 Vero 細胞狂犬疫苗到人二倍體細胞狂犬疫苗、無血清狂犬疫苗，再到 mRNA狂犬疫苗的迭代升級，充分展現了其把握市場趨勢和滿足臨床需求的能力。這一戰略不僅提升了公司的市場份額，還顯著增強了產品定價能力和盈利能力。 湘財證券今年1月發佈的觀點認為，產品的市場需求、管線的創新能力將是疫苗企業的核心競爭力。