天然鑽石閃耀第68屆格林美紅毯

眾星閃耀 以璀璨天然鑽石詮釋個性與自信

格林美紅毯上眾星佩戴天然鑽石珠寶盡顯個性風采，從左至右： Addison Rae、Bad Bunny、Justin Bieber與Hailey Bieber、Olivia Dean





美國洛杉磯 - 2026年2月6日 - 在今年的第68屆格林美獎頒獎典禮 (GRAMMY Awards) 上，紅毯因天然鑽石的璀璨點綴而熠熠生輝，完美襯托出當今樂壇最受矚目的藝術家們的非凡格調。 在音樂界年度至高殿堂，頂尖的音樂人、表演者及頒獎嘉賓紛紛選擇佩戴天然鑽石珠寶，以此彰顯他們極具創意、個性、魅力與力量的紅毯風采。 從被提名的Olivia Dean、Sabrina Carpenter，到頒獎嘉賓Keltie Knight的選擇，天然鑽石不僅展現了其眾所周知的永恒魅力與耀眼光華，更突顯了其放大個人風格的能力。 從白色到深威士忌色的豐富色調，從鉑金到玫瑰金的鑲嵌材質，天然鑽石的運用盡顯匠心。 正如今年荷里活明星紛紛青睞的「沙漠鑽石」這一新趨勢，音樂藝術家們也在紅毯上嘗試著更大膽的鑽石色彩，為時尚風潮注入更深層的個性表達。從暖白色到深威士忌色，色調豐富的沙漠鑽石魅力盡顯。 如頒獎嘉賓Keltie Knight選擇了RENNA品牌獨特天然鑽石搭配黃金鑲嵌的圈形耳環（hoops），並巧妙點綴了多枚該品牌的天然鑽石戒指; 實力唱將J Balvin則以一襲經典簡潔的禮服，搭配一枚巨大的墊形切割黃鑽戒指，為傳統的男士造型增添了華麗的平衡感。簡約的垂墜式耳環（Simple Drops）成為本屆格林美的亮點，證明簡單的表達也同樣極具視覺衝擊力。 Addison Rae和Madison Beer均選擇了線條流暢的鑽石垂墜耳環，靈動的光影巧妙修飾臉型，盡顯現代優雅; Billie Eilish則以簡約的天然鑽石墜飾平衡其標誌性的黑白西裝造型; Kelsea Ballerini佩戴的精緻天然鑽石垂墜耳環為整體造型增添了柔美與浪漫氣息，而Reba McEntire則選擇了Martin Katz的經典天然鑽石垂墜耳環，盡釋永恒光芒。男性正越來越多地選擇簡約而精緻的天然鑽石圈形耳環，將其作為提升造型格調的配飾。Bad Bunny身著Schiaparelli高級定製禮服，搭配單枚鑽石圈形耳環，為整體造型點綴恰到好處的光芒，與其前衛風格取得精妙平衡; Kaytranada充滿未來感的時尚觸覺，亦與簡約的天然鑽石耳環自然相融。 這一趨勢標誌著男士紅毯珠寶正邁向更個人化、百搭與現代的新階段：簡約的天然鑽石圈形耳環以其精緻光澤點亮造型，卻不過分喧嘩。格林美上的戒指呈現出大膽表達與精緻細膩的雙重趨勢，充分展現了天然鑽石的多樣可能。 Sabrina Carpenter佩戴的Chopard鑽石戒指恰到好處地襯托了其造型; Sombr則以一枚璀璨的高級珠寶戒指，完美呼應其亮片禮服的華麗質感。 相比之下，Olivia Dean通過疊戴Cartier優雅的天然鑽石戒指，演繹出永恒的典雅風範，與她的Chanel禮服相得益彰。 Miley Cyrus將多枚天然鑽石戒指疊戴於皮革手套之上，打造出當晚最前衛的戒指宣言，大膽無畏。從低調的奢華到矚目的張揚氣場，天然鑽石項鍊定義了紅毯的不同姿態。 Charlotte Lawrence佩戴Messika鑽石項鍊，以精工細作精準勾勒頸部線條，詮釋了「少即是多」的現代美學。 Justin Bieber和Hailey Bieber夫婦則以同款的Lorraine Schwartz鑽石項鍊驚艷亮相，成為紅毯焦點; Tate McRae亦配搭了一條重達50克拉令人炫目的Lorraine Schwartz鑽石項鍊; 而Pharrell Williams則以一條設計感與體量感並存的天然鑽石項鍊，提升整體造型質感。本屆格林美紅毯的閃耀瞬間，共同勾勒出多元並存的天然鑽石潮流：從輕聲訴說著優雅的極簡鑽石珠寶，到強勢吸引目光的誇張前衛設計作品——天然鑽石，持續在每個人的風格敘事中，扮演著無可替代的靈動核心。