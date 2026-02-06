亞盛醫藥BTK降解劑APG-3288新藥臨床申請（IND）獲CDE許可，全球臨床開發再提速

美國馬裡蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年2月6日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣布，公司自主研發的原創新一代布魯頓酪氨酸激酶（BTK）靶向蛋白降解劑APG-3288的新藥臨床申請（IND）日前已獲國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）許可，擬開發用於治療復發/難治性血液系統惡性腫瘤。此前，該藥物已獲美國FDA許可開展臨床試驗。此次國內臨床獲批，標志著APG-3288的全球多中心臨床開發邁入全新階段，也彰顯了亞盛醫藥在靶向蛋白降解領域的全球研發實力。

APG-3288是亞盛醫藥基於蛋白降解靶向嵌合體（PROTAC）技術平台自主研發的新型高效、高選擇性BTK降解劑，通過形成三元復合物BTK-PROTAC-Cereblon E3泛素連接酶，隨之經蛋白酶體降解BTK。與傳統BTK抑制劑不同，APG-3288旨在通過降解而非抑制的創新作用機制，可誘導野生型及多種對現有BTK抑制劑耐藥的突變型BTK發生快速、強效、高選擇性和持續性的降解，在源頭阻斷BCR–BTK信號通路，從而克服傳統BTK抑制劑耐藥難題，為BTK靶向治療提供差異化的全新解決方案[3]。 作為聚焦腫瘤領域創新藥研發的企業，亞盛醫藥深耕血液腫瘤治療領域多年，已擁有耐立克®、利生妥®兩款獲批上市的1類創新藥。此次APG-3288在中國獲臨床試驗許可，將進一步豐富公司在血液腫瘤領域的產品管線，也為探索其與公司現有核心品種的聯合治療潛力奠定基礎。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「APG-3288接連獲FDA和CDE的臨床許可，是公司在靶向蛋白降解領域的重要裡程碑，也是公司『全球創新』戰略的又一重要成果。血液腫瘤領域仍存在大量未被滿足的臨床需求，尤其是耐藥後的治療選擇匱乏。我們將加速推進APG-3288的全球臨床開發進程，同時積極探索其聯合治療的臨床價值，希望這款創新藥物能早日惠及中國乃至全球患者。」 參考文獻： [1]. Pal Singh, S., F. Dammeijer, and R.W. Hendriks, Role of Bruton's tyrosine kinase in B cells and malignancies. Molecular Cancer, 2018. 17(1).

關於亞盛醫藥 亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK；2025年1月24日，公司在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼：AAPG。 亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑；蛋白降解劑等。 公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，且獲批適應症均被成功納入國家醫保藥品目錄，目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®一項獲美國FDA許可的全球注冊III期臨床研究（POLARIS-2），用於治療既往接受過治療的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）成年患者。此外，耐立克®聯合治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者和治療琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸道間質瘤（GIST）患者的全球注冊III期研究正在開展中。

公司另一重磅品種利生妥®是中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2抑制劑，已獲批用於既往經過至少包含布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的一種系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球注冊III期臨床研究，分別為獲美國FDA許可的治療經治CLL/SLL患者的GLORA研究；治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；治療新診斷老年或體弱急性髓系白血病（AML）的GLORA-3研究；以及獲美國FDA、歐洲EMA與中國CDE同步批准開展的治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征（MDS）患者的GLORA-4研究。

截至目前，公司4個在研新藥共獲16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球范圍內進行知識產權布局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物制藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關系。 亞盛醫藥已在原創新藥研發與臨床開發領域建立經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。