星路科技攜手EX.IO 共建合規RWA生態

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 全球一站式Web5 財富科技平台星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與全球領先的數字資產全鏈路解決方案企業EXIO集團有限公司(「EX.IO」)欣然宣布，雙方已正式簽署戰略合作協議，將展開深度協作，共同推動合規現實世界資產（RWA，Real World Assets） 生態的建設與全球流動性的拓展，重點探索合規通證化產品在二級市場的創新交易機制。依托智能合約與實時風控系統，雙方將構建更透明、合規、安全的資產配置通道，助力投資者實現全球化多元資產配置。

此前，星路科技已正式推出亞洲市場開創性即時申贖通證化穩定收益產品的技術解決方案FUIDL，該方案錨定AAA級底層資產，同時給投資人提供即時申贖到帳的高流動性。該方案將作為雙方戰略合作的首個落地項目，預計將由EX.IO 旗下香港持牌虛擬資產平台（VATP）EXIO Limited上架並分銷，旨在為香港投資者尤其是專業投資者提供香港本地合規框架下的多元化資產配置選擇；雙方亦將設計二級交易方案，致力於為投資者提供更多資產流動性。未來，雙方將繼續深化合作，持續推出更多合規產品，進一步豐富合資格投資者的資產配置渠道。

在資產托管方面，雙方將建立協同機制，確保客戶資產的安全隔離與專業管理。在香港，EX.IO已建立符合香港證監會（SFC）要求的資產托管體系，並正積極建立RWA通證化生態，近期已上架多個通證化產品，相關底層資產包括基金、黃金等；星路科技在RWA產品全生命周期管理方面擁有成熟的技術方案。雙方將共同探索多鏈資產托管、跨鏈清算等創新模式，在合規前提下提升資產運營效率。 繼香港證監會在去年發布《有關虛擬資產交易平台共享流動性的通函》後，星路科技與EX.IO 亦積極把握這一政策機遇，探索通過跨平台訂單簿整合、做市商協同等創新模式，致力於為香港投資者接入全球深度流動性，提升RWA產品的交易效率與市場深度。

星路科技CEO蔡華先生表示：「我們很高興與EX.IO達成戰略合作。本次合作將以FUIDL為起點，依托雙方的技術、合規與渠道優勢，共同探索RWA通證化的創新路徑，鏈接全球流動性。星路科技也將始終堅持合規為先、科技賦能的核心理念，深耕RWA領域，持續打磨產品與服務，攜手Web2 及 Web3 的行業夥伴，共建開放、共贏的鏈上金融新生態，為財富管理行業的數字化轉型註入新動能。」 EX.IO 聯合創辦人兼行政總裁吳晨女士表示：「我們很高興能與星路科技合作探索、建設合規RWA新生態，後續我們平台上的產品也會透過星路科技進行分銷，雙方將持續緊密合作，以共建香港鏈上金融產品新生態。此外，我們旗下的香港合規持牌虛擬資產平台 EX.IO 上月初已正式獲得香港證監會準許經營場外交易（OTC）業務，並已推出OTC頻道，兼在OTC頻道上在港首發上架鏈上黃金通證XAUM，供專業投資者買賣。未來集團將持續以金融創新貢獻香港乃至全球通證化業態，並持續甄選RWA產品並推動上架舉措，豐富產品矩陣，為投資者帶來更多升值潛力豐富且多樣的投資選擇。而在區域擴展層面，我們已在積極深耕中東等市場，力求深度連接不同的高潛力市場，為有需要的投資者提供服務，並促進雙邊數字產業發展進步。」