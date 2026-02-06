伯恩慈善信託正式成立，首筆注入100萬元善款

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 1月22日，伯恩慈善信託正式宣告成立，標誌着伯恩光學的公益事業完成戰略性升級，以更規範、專業的慈善信託模式，開啓公益新航程。首筆注資100萬元人民幣善款，將用於教育助學、環境保護、科技創新、應急救災及扶貧濟困等核心公益領域。
二十餘載的公益路上，伯恩光學累計捐贈超5億元。此次成立的伯恩慈善信託，是通過「企業+信託公司+基金會」三方協作機制，實現善款管理的透明化、運作的專業化與公益的可持續化，為企業探索慈善規範化路徑提供了樣本。
「這是伯恩光學20餘年公益路的新起點，更是責任的延續。」伯恩慈善信託會長楊俊建在致辭中表示，慈善信託將聚焦教育助學等五大核心公益領域，聯動社會各界力量，讓每一筆善款精準落地，幫助到更多有需要的人。從企業自發捐贈到專業信託運作，伯恩慈善信託的成立，不僅是伯恩光學慈善理念的躍升，更彰顯了新時代企業投身公益的責任與擔當，爲公益事業的專業化、可持續發展注入了新活力。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/100-302681091.html
SOURCE 伯恩光學