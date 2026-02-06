伯恩慈善信託正式成立，首筆注入100萬元善款

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 1月22日，伯恩慈善信託正式宣告成立，標誌着伯恩光學的公益事業完成戰略性升級，以更規範、專業的慈善信託模式，開啓公益新航程。首筆注資100萬元人民幣善款，將用於教育助學、環境保護、科技創新、應急救災及扶貧濟困等核心公益領域。

二十餘載的公益路上，伯恩光學累計捐贈超5億元。此次成立的伯恩慈善信託，是通過「企業+信託公司+基金會」三方協作機制，實現善款管理的透明化、運作的專業化與公益的可持續化，為企業探索慈善規範化路徑提供了樣本。