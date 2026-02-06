星展饗樂隨行之ARTable 2026強勢回歸　 以藝術與饗宴交織締造非凡感官之旅

黑白大廚第二季名廚四手聯乘 技藝交鋒開啟藝饗盛典新篇章

首爾米芝蓮二星餐廳《SOIGNÉ》主廚李駿（Lee Jun）(左）與 Yunjudang Brewmaster主理人兼主廚 尹娜羅（Yun Na-ra）（右）

香港 - 2026年2月6日 –欣然宣布，為尊尚客戶精心策劃的年度盛事「星展饗樂隨行之ARTable」將迎來第二季。適逢三月為城中最具活力的藝術文化節，「星展饗樂隨行之ARTable 2026」將以更臻細膩的形式，為這場年度藝術與美饌盛典揭開序幕。延續首屆的熱烈迴響，今年活動將呈現更雅韻的視覺與味覺對話。特別邀請兩位來自《黑白大廚：料理階級大戰》第二季的享譽名廚 — 首爾米芝蓮二星餐廳《SOIGNÉ》主廚李駿（Lee Jun）、以及Yunjudang Brewmaster主理人兼主廚，人稱「尹酒母」的尹娜羅（Yun Na-ra），以四手聯乘形式呈獻創意非凡美饌，交織出一場藝饗相生的交響曲，將活動提升至嶄新境界。「星展饗樂隨行之ARTable」由Tatler呈獻，屬本行「星展饗樂隨行DBS Culinary Delights」旗下的年度旗艦活動之一，專為追求品味與格調的財富客戶而設。星展香港將繼續秉持初心，將專業的理財建議與個人化服務完美結合，為客戶打造無可比擬的尊尚體驗。