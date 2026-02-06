新大嶼山巴士有限公司就政府公布《運輸策略藍圖》的回應

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 新大嶼山巴士(1973)有限公司（「新大嶼山巴士」）對政府今日公布的《運輸策略藍圖》表示支持，並歡迎政府就香港公共交通系統的長遠發展提出整體及前瞻性的方向。

新大嶼山巴士留意到，《運輸策略藍圖》提出在現有公共交通服務基礎上，建議額外引入「需求導向智慧公交」的服務模式，按需求安排路線和班次，以提升公共交通服務的靈活性。公司認為，有關方向有助更好回應不同地區及時段的乘客出行需要，對需求較多元的地區尤具正面意義。