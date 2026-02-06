熱門搜尋:
出版：2026-Feb-06 16:58
更新：2026-Feb-06 16:58
新大嶼山巴士有限公司就政府公布《運輸策略藍圖》的回應

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 新大嶼山巴士(1973)有限公司（「新大嶼山巴士」）對政府今日公布的《運輸策略藍圖》表示支持，並歡迎政府就香港公共交通系統的長遠發展提出整體及前瞻性的方向。

新大嶼山巴士留意到，《運輸策略藍圖》提出在現有公共交通服務基礎上，建議額外引入「需求導向智慧公交」的服務模式，按需求安排路線和班次，以提升公共交通服務的靈活性。公司認為，有關方向有助更好回應不同地區及時段的乘客出行需要，對需求較多元的地區尤具正面意義。

同時，新大嶼山巴士亦留意到《運輸策略藍圖》提出於主要鐵路站或其他具地理優勢的位置發展「運輸交匯樞紐」，透過以乘客為本的設計及高效的轉乘安排，加強不同公共交通服務之間的銜接。公司認為，有關方向有助便利市民及旅客使用多種出行方式，提升公共交通系統的整體效率。

新大嶼山巴士會進一步了解《運輸策略藍圖》的具體安排，並與相關部門保持溝通，積極作出探討。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302681173.html

SOURCE 冠忠巴士集團有限公司

