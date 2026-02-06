洲明科技與曼城足球俱樂部宣布達成全新合作伙伴關系

深圳2026年2月6日 /美通社/ -- 曼城足球俱樂部與全球領先的LED顯示、照明產品及光顯解決方案提供商 —— 洲明科技，於2026年1月22日共同宣布建立全新合作伙伴關系。 根據這項為期數年的協議，洲明科技的LED顯示技術將全面融入俱樂部即將落成的、圍繞阿提哈德球場打造的全新娛樂休閒目的地。除了在球迷區內設置可應用於比賽日及其他場景的大型屏幕外，洲明還將在該綜合體兩側配備大面積的LED顯示屏。 2022年9月，洲明科技曾為阿提哈德球場提供超大尺寸雙層LED數字顯示系統（Supersized LED two-tier digital display system），這一系統和解決方案成為英超賽場的標桿，助力曼城擁有聯賽最具商業價值的場邊LED展示空間。

城市足球集團戰略與創意合作副總裁傑裡米•韋（Jeremy Way）表示：「洲明科技全球領先的技術重構了阿提哈德球場的LED展示系統，為曼城合作伙伴和全球球迷帶來了非凡的商業潛力與視覺沖擊。通過本次新合作，我們將把這項技術拓展至即將啟用的娛樂休閒目的地。沉浸式的大尺寸LED技術將構建一個引人入勝、靈活多變的高影響力數字展示平台，助力我們與球迷及訪客深度互動，這體現俱樂部對整個項目及當地社區引入世界級技術創新的承諾。」 洲明集團董事長林洺鋒表示：「此次合作彰顯了曼城與洲明之間堅實的信任。多年來，我們的合作成果展現了體育產業的無限可能，洲明的LED解決方案已成為俱樂部為全球粉絲打造世界級視覺體驗的重要組成部分。如今，通過將創新顯示技術從球場延伸至更廣闊的娛樂綜合體，我們正開啟視覺表現力的全新境界。期待雙方攜手共創難忘體驗，為體育娛樂產業樹立全新標桿。」