Global Mind Australia與Farmacist達成戰略合作，共同推進精準可持續農業從澳大利亞走向東盟

澳大利亞布里斯班2026年2月6日 /美通社/ -- AgriS（Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company，HOSE: SBT）與澳大利亞製糖業最大的獨立農藝服務提供商及諮詢機構Farmacist，已通過Global Mind Australia(GMAA)正式簽署戰略合作協議。此舉標誌着雙方在推動以科學為主導、可持續且符合全球標準的農業實踐方面邁出了重要一步。 簽約儀式在位於布里斯班的昆士蘭州貿易投資局舉行，彰顯了雙方在推動知識轉移、卓越農藝實踐以及先進農業解決方案商業化方面的共同承諾，尤其聚焦於土壤健康、可持續發展和以農民為中心的創新領域。

昆士蘭州政府高級官員出席了本次活動，包括財政、貿易、就業和培訓部長Ros Bates議員閣下。澳大利亞初級產業部、昆士蘭州貿易投資局、澳大利亞貿易投資委員會代表也到場見證。AgriS董事長Dang Huynh Uc My（Omi Dang）女士率隊出席，AgriS、GMAA、GMG高層管理人員及Farmacist董事會成員共同參與了簽約儀式。 昆士蘭州財政、貿易、就業和培訓部長Ros Bates議員閣下表示，此次合作將為昆士蘭各地區帶來切實利益，助力農業領域的就業、出口及長期增長。 Bates部長指出：「這項協議將支持昆士蘭農業科技與農業企業成長、創造就業並開拓新市場。」

她進一步強調：「該合作基於我們在農業與創新領域的既有優勢，通過將發展機遇轉化為實際經濟成果，為區域社區提供持續支持。」 Farmacist將作為卓越中心在AgriS生態系統中發揮推動作用 在合作框架下，Farmacist將作為卓越中心在AgriS生態系統中發揮核心推動作用。作為農藝專業技術的核心樞紐，Farmacist將主導多個作物品種與跨地理區域的最佳農業實踐的標準化、驗證及規模化推廣。 這一角色將奠定AgriS研發、農藝與推廣中心的基礎，並推動澳大利亞及東南亞地區示範農場與應用研究平台網絡的建設。通過這一體系，成熟的農藝知識將系統轉化為可規模化且可直接部署的實踐方案，適用在各類農業體系中推廣應用。

推動高科技農業解決方案規模化商用 本次合作旨在將農藝專長與科技轉化為一體化、具備商業可行性的解決方案。通過將Farmacist的專有數據、方法論及諮詢平台整合至AgriS的數字操作系統AgriOS，雙方將共同開發融合農藝諮詢、農業投入品、機械化及精準農業解決方案的端到端服務模式。這些服務將通過軟件即服務（SaaS）、農業即服務（FaaS）和數據即服務（DaaS）等現代服務型商業模式提供，助力農戶與農業企業實現規模化、數據驅動的科學決策。 這一模式標誌着從零散干預向綜合解決方案生態體系的轉變，致力於實現可量化的生產力提升、可持續性改善及經濟效益增長。

鞏固AgriS的長期發展戰略 此次戰略合作基於雙方自2022年起開展的多年協作。AgriS與Farmacist當年在越南、老撾、柬埔寨及澳大利亞的重點農業區域共同實施戰略評估與農藝諮詢項目。這些合作逐步發展為大規模田間實踐，包括建立示範農場，採用國際認可的最佳管理規範，並對數據驅動的可持續農業模式進行實地驗證。 實踐成果為雙方從項目合作升級為長期戰略夥伴奠定了堅實基礎。 依託Farmacist在澳大利亞政府資助項目和大型機構客戶服務領域的豐富經驗，本次合作將進一步鞏固AgriS作為區域精準、可持續和高科技農業先行者的地位，實現與全球標準及最佳實踐的全面接軌。

AgriS董事長Dang Huynh Uc My女士在簽約儀式上表示：「AgriS正從傳統農業企業轉型為平台化組織，以連接政府、農戶、科研機構、企業及金融機構的『五方協同』模式為引領，在全價值鏈推行生態主導型發展路徑，這一戰略在越南及全球市場同步推進。 」 「通過對澳大利亞領先農藝諮詢機構Farmacist的戰略投資，AgriS正持續推進其建設科學和數據驅動型農業平台的長期願景。該平台致力於實現農藝知識的標準化、將技術轉化為實用解決方案，並將澳大利亞的農業科技與食品科技綜合能力向東南亞市場進行規模化拓展，從而為從農戶到國家乃至區域糧食安全的整個農業生態系統創造可持續價值。」

Farmacist董事Jason Dowie先生稱：「今日不僅是交易的達成，更是共同價值觀、集體能力與全球願景的融合，標誌着我們攜手邁向新征程。」 Dowie先生說：「這不僅對Farmacist和AgriS具有里程碑意義，更彰顯了昆士蘭州專業實力對接全球農業機遇——特別是與亞洲鄰國聯結的重要價值。為此，我們衷心感謝昆士蘭州貿易投資局主辦此次意義深遠的簽約儀式。」 Farmacist於2010年在澳大利亞成立，以其融合獨立農藝、應用研究與商業化實踐的綜合模式而備受認可，服務於多個區域的數百家農場。公司對科學建議與可持續發展的高度重視，與AgriS構建循環型高附加值農業生態系統的長期願景深度契合。

關於AgriS

關於Global Mind Australia

Global Mind Australia（GMAA）是AgriS（Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company，HOSE: SBT）在澳大利亞的國際投資與合作平台。GMAA專註於農業、食品及可持續發展領域的機遇，致力於推動澳大利亞、越南及更廣泛的亞太地區之間的跨境合作、技術轉移與市場拓展。 關於Farmacist

Farmacist成立於2010年，最初在澳大利亞麥凱和伯德金地區提供農藝服務。秉持對農戶需求的高度關注、對優質服務與支持的執着追求，以及對先進技術與研究驅動型解決方案的堅定應用，Farmacist現已發展成為擁有40多名專業農藝師和行業專家的團隊。