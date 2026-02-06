「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」正式揭幕

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 由Sun Life永明冠名贊助的「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」今日於西九文化區藝術公園大草坪隆重揭幕。活動以獲健力士世界紀錄認證的全球最大型充氣城堡為亮點，融合運動、音樂及動漫元素，致力為社區打造躍動歡欣的新春體驗。為與更多市民分享節日喜悅，Sun Life永明特別邀請仁濟醫院逾百名院屬幼稚園/幼兒中心學生及家長率先體驗，一同感受這場躍動盛事。

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予先生 表示：「Sun Life永明於明年即將邁向 135 周年，我們非常高興看到市民對誌慶活動『Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站』的熱切期待。一直以來，Sun Life 永明致力推動社會大眾身心健康，深信培育青少年健康成長，是提升社區韌性的重要一環。是次盛事為市民提供合家歡的玩樂空間，我們亦特別邀請仁濟醫院轄下的學生及家長率先體驗彈跳樂趣，讓歡樂蔓延至社區每一個角落。我們希望藉此活動鼓勵大眾建立健康、積極的生活態度，與我們一同躍進新歲，為社會注入更多活力。」

開幕儀式於今日中午舉行，由香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予先生及INCUBASE Studio集團總經理李俊毅先生共同主持剪綵儀式，標誌著全球最大充氣城堡等一系列遊樂設施正式開放，為期17天的彈跳盛事由此全面展開。

仁濟醫院董事局行政總裁梁偉光先生表示：「仁濟很榮幸能夠成為今次活動的受惠機構，感謝Sun Life永明送出門票予仁濟，讓仁濟院屬幼稚園/幼兒中心的家長與小朋友能夠在這個充滿歡樂氣氛的環境下共享親子樂，與子女共建優質的親子時間，共創美好回憶。」

另外，為慶祝Sun Life永明邁向 135 周年，公司將於2月9日起於社交媒體推出一連串線上遊戲活動，大送1,350份禮券，與市民一起慶祝。詳情請參閱Sun Life永明官方社交媒體專頁的公布。

「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」由即日起至2月22日 （一連 17 日 ）於西九文化區藝術公園大草坪舉行。活動場地總面積逾10萬平方呎，設有四大超巨型充氣遊樂區，包括佔地16,000平方呎、獲健力士世界紀錄認證的全球最大充氣城堡，全港最長、超過150米的充氣障礙賽道，Sport Slam 體育狂熱及 airSPACE Pink Alien 外星人堡壘。活動更設日間親子時段、黑夜大童玩樂，及以CantoPop為主題的黑夜彈跳派對等不同時段。