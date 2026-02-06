費列羅集團公布2024/2025財政年度綜合財務表現

集團營收同比增長4.6% ，達193 億歐元，增長 升勢 持續向好。

憑借創新、產品組合拓展及收購合併 策 略，集團在2024/25 財年延續 卓越 業績。

2024/25財年集團資本投資近11億歐元，且於2025年9月完成對WK家樂氏公司(WK Kellogg Co.)的收購，進一步奠定未來增長的基礎[1]。 盧森堡2026年2月6日 /美通社/ -- 費列羅集團 (The Ferrero Group) 通過其控股公司費列羅國際公司(Ferrero International S.A.)批准了其截至2025年8月31日[2]的2024/2025財政年度綜合財務報表。集團合併營業額達193億歐元，較上一財年增長4.6%。這印證了由集團執行董事長Giovanni Ferrero 領導、並由首席執行官Lapo Civiletti 執行的長期戰略願景已見成效。

費列羅的業務版圖遍佈全球，現時擁有36間生產工廠。截至2025年8月31日，集團全球員工總數達48,697人。 費列羅集團首席財務官Daniel Martinez Carretero表示：「於集團成立80週年之際，憑藉所有員工的共同努力下，費列羅一直深受消費者喜愛的產品與品牌，持續為全球大眾傳遞歡樂。我們將增長戰略著眼於產品組合創新、探索產品新種類、以及開發新市場，而目前正穩步兌現成果。於2024/2025財年，集團投入更多資金，同時完成多筆新收購。這些舉措彰顯了我們對未來發展的堅定信心，也體現了集團落實長遠投資的能力。未來，我們將進一步鞏固現有的創新能力，提升對本土市場的服務水平。」

集團通過特選品類拓展與策略性的品牌創新，持續擴充產品組合。2024/2025財年的核心發展如下： 推出Nutella Plant-Based（純素能多益）產品，與消費者的需求與日俱進。

拓展Nutella（能多益）產品種類，新增冷凍烘焙系列，包括Nutella可麗餅與Nutella甜甜圈。

三款深受北美消費者愛戴的糖果品牌——Butterfinger ® 、BabyRuth ® 、 和100 Grand ® 推出全新雪糕棒。

、BabyRuth 和100 Grand 推出全新雪糕棒。 推出Tic Tac Two全新無糖雙口味系列。

收購美國知名威化蛋白棒品牌Power Crunch，進軍高蛋白零食市場。 為推動產品組合增長與全球市場擴展，費列羅集團持續強化核心市場運營能力，關鍵措施包括：

於北美市場，集團宣佈擴建加拿大安大略省布蘭特福德工廠。該項目將提供500個就業崗位，將會是Nutella餅乾首次在歐洲以外地區量產。此外，集團還在伊利諾伊州布盧明頓新建了健達繽紛樂 (Kinder Bueno) 工廠，新增200個崗位，廠房面積達16.9萬平方英尺。

在歐洲，集團進一步提升法國北部維萊埃卡勒工廠的生產力，以滿足未來市場需求。該工廠為全球最大的Nutella生產中心。 2024/25財年，費列羅集團宣佈收購WK家樂氏公司，交易涵蓋WK家樂氏公司旗下經典早餐麥片產品組合於在美國、加拿大、及加勒比地區的生產、營銷與分銷業務[3]。本次收購完成後，集團迎來3,000名新同事加入，目前費列羅全球員工總數已突破5萬人。

關於費列羅集團 費列羅集團是全球領先的甜味包裝食品企業，旗下擁有Nutella®、Kinder®、費列羅Rocher®、Tic Tac®等知名品牌，以及多款區域暢銷產品。 集團於1946年在意大利阿爾巴創立，是一家擁有80年歷史的家族企業，目前在全球擁有超5萬名員工，業務遍及170多個國家和地區。費列羅秉持深厚的品牌傳承與品質堅守，推動全品牌、全品類持續創新，業務版圖覆蓋冰淇淋、餅乾烘焙、早餐麥片及健康休閒食品等領域。集團以長期發展為願景，專注可持續、負責任的增長戰略，在鞏固新興細分市場佈局的同時，始終恪守卓越品質、用心臻造的品牌初心。