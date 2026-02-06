「駿馬星馳　錦簇而至」 太古廣場及星街小區　刺繡駿馬昂首闊步迎馬年

AI揮春照相館及新春禮遇錦繡登場

春馳亭閣

位置：太古廣場LG1層Garden Court

三匹披上不同刺繡飾件的駿馬雄偉靜立，分別象徵幸運、和諧和豐裕。5米高的亭閣中可欣賞到八個吉祥刺繡飾件，每個圖案承載不同文化的祝福意涵，細緻呈現非凡手藝。

瑞境盛放



位置：太古廣場L1層（近lululemon）

粉彩色系的涼亭與桃花盛放，兩匹幼馬悠然歇息與大家一同祥和喜悅地迎接馬年。



「錦繡祝願」AI揮春照相館



「錦繡祝願」AI揮春照相館結合人工智能技術，設計專屬揮春。立即登記成為above會員及憑即日電子消費累積滿港幣300元或以上，即可到照相館拍攝及自選祝賀語，透過AI技術生成獨一無二的揮春，完成後可把打印本帶回家，亦可下載電子揮春及短片與親友分享。



日期：2026年2月5日至3月3日



時間：上午10時至晚上10時

馬躍呈福



位置：太古廣場L1層（近Lane Crawford）

朝氣蓬勃的小馬走在步道兩側，穿梭於奇幻的花藝和植物之間，散發新春的活力氛圍。馬兒沿着小徑前行，步步祝福，把豐裕和喜悅延續至新一年。

錦簇駿騰



位置：太古廣場L1層Park Court

一匹3.5米高的粉彩色巨型駿馬配襯花團錦簇，吉祥刺繡，寓意花開富貴，於桃花盛放下蓄勢奔向繁盛新歲。

花耀迎春



位置：太古廣場三座外（永豐街和星街）

燈籠在星街小區亮起，把新春節慶氣息延伸至街頭，營造溫暖喜悅的錦繡新年。



即日累積



電子消費金額

購物禮遇*

港幣3,800元 –

港幣8,799元















「 繁花彩繡 」利是封一套

+ MOViE MOViE太古廣場換票證兩張

（價值港幣260元）

--

港幣8,800元 –

港幣17,999元

太古廣場港幣300元電子購物禮券

港幣18,000元 –

港幣37,999元

太古廣場港幣600元電子購物禮券

+ The Grand 西西里開心果酥

（價值港幣128元）

港幣38,000元 –

港幣87,999元

太古廣場港幣1,400元電子購物禮券

+ The Grand 西西里開心果酥

（價值港幣128元）

港幣88,000元

或以上

太古廣場港幣2,400元電子購物禮券

+ COVA 果仁曲奇雙重奏禮盒



（價值港幣198元）



爵士踢踏躍動新歲

由Nate Wong率領的爵士樂隊將以琴鍵、低音結他及色士風交織華麗樂章，配合Step Out Studio及其他踢踏舞者駿馬疾馳的踢踏舞節奏，展現如萬馬奔騰般蓬勃朝氣！



日期：



2026年2月14日

2026年2月21日 時間：下午3時半



位置：太古廣場L1層（近Shiro）

醒獅賀歲步步高陞

新春點睛儀式及醒獅巡遊為馬年傳播活力、運氣和豐裕，把新年熱鬧氣氛推到最高點！



日期：2026年2月23日（年初七，星期一）



時間：下午1時



位置：太古廣場L1層（近Shiro）



