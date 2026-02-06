熱門搜尋:
PR Newswire

杜拜國際金融中心 2025 年取得里程碑成果 鞏固杜拜作為全球領先的金融和商業中心地位

阿聯酋杜拜2026年2月6日 /美通社/ -- 杜拜國際金融中心 (DIFC) 公佈其里程碑年度業績，突顯杜拜作為中東、非洲和南亞 (MEASA) 地區領先的全球金融中心地位。

杜拜國際金融中心的活躍註冊公司數量年增 28%，達到 8,844 家，表明全球業界對杜拜作為該地區領先的金融、商業和創新目的地充滿信心。 活躍公司註冊數量增加了 2,525 家，比上一年增長 39%，同時錄得 50,200 名金融服務相關專業人士。 2025 年總收益增長 20%，達到 5.81 億美元，高於 2024 年的 4.84 億美元。 純利按年增長 28%，由 2024 年的 3.15 億美元增至 4.02 億美元。

杜拜國際金融中心擁有該地區最大的受監管金融服務體系，涵蓋 1,052 家機構，包括銀行、資本市場機構、保險和再保險公司、經紀公司、財富和資產管理實體。 杜拜國際金融中心發展速度驚人，目前已雲集 500 多家財富和資產管理公司。 

2025 年，新進駐的金融服務公司包括 Allianz Trade、Cambridge Associates、CapitaLand、中國國際金融股份有限公司、CRDB Bank、dLocal、Howden Reinsurance、ICICI Asset Management、Manulife、科威特國民銀行、North Rock Capital、PIMCO、RV Capital、Silver Point Capital、Squarepoint Capital、Starwood Capital、Tourmaline、Turkiye Vakiflar Bankasi、TransAmerica Life Bermuda、Warburg Pincus 等。

杜拜國際金融中心總裁 Essa Kazim 閣下評論：「杜拜國際金融中心的進步法律和監管框架構成了決定性的支柱，支撐著中心在 2025 年取得的巨大增長。 這種漸進式增長對杜拜經濟貢獻巨大，並提升杜拜作為全球領先金融中心的地位，符合國家目標和《杜拜經濟議程》(D33) 的策略目標。

作為該地區最大及以創新為中心的社區，杜拜國際金融中心在 2025 年吸引 1,677 家人工智能 (AI) 和金融科技機構進駐。 在杜拜國際金融中心創新中心和杜拜人工智能園區平台的支持下，該地區的初創企業已累計籌集超過 45 億美元的資金。

該中心目前擁有 1289 個與家族相關的實體。 杜拜國際金融中心的家族已成立了 1,115 個基金會。

為了進一步鞏固杜拜作為全球四大金融中心之一的地位，最近宣佈的扎比爾金融特區擴建項目新增了 1,770 萬平方呎的辦公室、住宅、酒店、零售、文化和教育空間。 這項發展將持續提升杜拜國際金融中心在藝術、文化、餐飲、零售和健康領域的聲譽。

影片: 杜拜國際金融中心 2025 年度回顧

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2025---302681284.html

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)

