問界與ADM達成戰略合作，共啟智能豪華品牌全球化新篇章

重慶2026年2月7日 /美通社/ -- 中國豪華智能汽車品牌問界正式與阿聯酋領先高端汽車經銷商集團Performance Plus Motors（Abu Dhabi Motors旗下子公司）達成戰略合作協議。該協議由賽力斯汽車海外BU總裁王進與Abu Dhabi Motors（ADM）首席執行官Syed Faiz Karim在中國重慶共同簽署。賽力斯汽車總裁何利揚和ADM中國區首席代表Kelvin Zhao出席儀式並見證簽約。此次合作標誌著問界在海外高端新能源市場的佈局取得關鍵進展，正式開啟品牌全球化的新篇章。 憑借四十年的行業經驗，ADM已成為中東地區最具影響力的豪華汽車經銷商集團之一，擁有廣泛的銷售網絡、穩定的高淨值客戶基礎以及專業的運營和服務。其以客戶為中心的理念與商業創新為行業樹立了標桿。問界作為最快達成量產百萬輛的新能源汽車品牌，僅用46個月便實現這一里程碑。旗艦車型問界M9連續21個月穩居中國50萬元以上市場銷量榜首，以卓越的產品實力鞏固了問界在豪華智能出行領域的領導地位。

此次戰略合作將形成強勁的雙向賦能，持續強化雙方在豪華汽車領域的核心競爭力。通過深度合作，雙方將在中東智能高端汽車市場開啟全新篇章，實現品牌與市場的價值共贏。 作為ADM旗下子公司，Performance Plus Motors將負責問界豪華智能車型在阿聯酋的銷售、交付及售後服務，計劃建立符合問界品牌定位的品牌體驗服務中心，為用戶提供深度體驗。同時，ADM將依托市場洞察推動本地化營銷與品牌傳播，助力問界加速拓展當地高端消費群體。雙方還將在客戶服務、市場情報與資源共享等領域展開協作，致力於構建長期共贏的合作關係。

賽力斯汽車海外BU總裁王進表示：「與ADM的合作是問界全球化戰略的重要里程碑，也是雙方共同開拓中東豪華新能源汽車市場的新起點。ADM在當地高端汽車市場積累的深厚經驗與資源，將為問界的本地化運營提供有力支撐。雙方的合作不僅將為中東豪華車市場注入智能創新活力，還將推動問界技術能力在全球市場實現更大突破。」 ADM首席執行官Syed Faiz Karim稱：「問界的技術實力、產品品質與豪華品牌定位，與中東高端市場需求高度契合，也符合我們深耕豪華細分市場、追求卓越體驗的理念。我們將充分發揮自身渠道、資源及運營優勢，全力支持問界在阿聯酋市場的長遠發展，共同開拓豪華新能源汽車領域新機遇，持續為用戶帶來更具創新性與豪華感的出行體驗。」