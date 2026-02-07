億緯鋰能「Mr Big」大型電池繫統爲吉隆坡國際機場提供可靠儲能支持

馬來西亞吉隆坡2026年2月7日 /美通社/ -- 億緯鋰能(EVE Energy Co., Ltd.)與合作夥伴正式籤署吉隆坡國際機場(KLIA)光伏儲能項目合同，馬來西亞副總理 法迪拉-尤索夫(Fadillah Yusof)出席並見証籤約。該項目標誌着億緯能源憑藉 628Ah儲能電芯及5MWh儲能繫統正式進入馬來西亞關鍵基礎設施領域，助力該國綠色與智慧能源轉型。 該10MW/36MWh地麵式光伏+儲能(PV + BESS)項目，是億緯能源在馬來西亞落地的首個交直流一體化儲能繫統項目。項目採用628Ah大容量電芯及高度集成化架構，規劃配置5MWh儲能繫統，適用於新能源並網、削峰填谷、電網調頻等多種應用場景。項目計劃於2027年投運，並將與36MWp光伏電站協同運行，爲KLIA主航站樓持續、穩定提供綠色電力。

億緯鋰能國際儲能銷售總經理Oscar Chan表示「我們非常榮幸能夠爲像吉隆坡國際機場這樣的世界級交通樞紐提供能源支持。我們將充分髮揮自身技術實力和項目經驗，確保項目高質量交付。」 作爲東南亞第二繁忙的機場，吉隆坡國際機場每年服務旅客約600萬人次。該項目與馬來西亞《國家能源轉型路線圖》(NETR)及減碳目標高度契合。預計該安全、高效的儲能解決方案每年可減少約42006噸二氧化碳排放，有力支持KLIA實現 2030年可再生能源目標及長期淨零排放願景。