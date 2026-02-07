Iyuno 獲得 ISO27001 認證，彰顯其對安全與信任的堅定承諾

加州柏本克2026年2月7日 /美通社/ -- Iyuno 成功榮獲 ISO27001 認證，也就是國際公認資訊安全管理的權威標準。 此番成就印證 Iyuno 恪守安全至上的準則，並在全球網絡中持續耕耘，全力守護內容、數據及營運工作。

Iyuno 安全與資訊科技總監 Allan Dembry 表示：「我們的團隊全力以赴，以使 Iyuno 符合 ISO27001 框架。 安全並非個別的責任。 取得 ISO27001 認證，讓我們能將貫徹一致的可靠作業方式，帶入與客戶及合作夥伴的工作中，從而為更廣闊的生態系統作出更有意義的貢獻。」

ISO27001 提供風險管理框架，透過涵蓋技術、管治及日常營運的清晰流程，來識別、管理和降低風險。