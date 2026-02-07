熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-07 03:13
更新：2026-Feb-07 03:13
PR Newswire

Iyuno 獲得 ISO27001 認證，彰顯其對安全與信任的堅定承諾

加州柏本克2026年2月7日 /美通社/ -- Iyuno 成功榮獲 ISO27001 認證，也就是國際公認資訊安全管理的權威標準。 此番成就印證 Iyuno 恪守安全至上的準則，並在全球網絡中持續耕耘，全力守護內容、數據及營運工作。

Iyuno 安全與資訊科技總監 Allan Dembry 表示：「我們的團隊全力以赴，以使 Iyuno 符合 ISO27001 框架。 安全並非個別的責任。 取得 ISO27001 認證，讓我們能將貫徹一致的可靠作業方式，帶入與客戶及合作夥伴的工作中，從而為更廣闊的生態系統作出更有意義的貢獻。」

ISO27001 提供風險管理框架，透過涵蓋技術、管治及日常營運的清晰流程，來識別、管理和降低風險。

此認證鞏固 Iyuno「安全為先」的方針，並為公司持續與業界客戶、創作者及技術供應商合作，奠定強大基礎。

關於 IYUNO 

Iyuno (www.iyuno.com) 於媒體與娛樂業界本地化服務方面領先在前。 Iyuno 深受全球頂尖娛樂品牌與創作者信賴，在 29 個國家設有 45 間辦事處，提供全面的一站式本地化服務。 Iyuno 匯聚卓越創意與技術人才，配備頂尖設施及先進科技，因而自豪地擁有業內最廣闊的全球網絡，令其配音、字幕及各類媒體服務的實力更為彰顯。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/iyuno--iso27001--302681615.html

SOURCE Iyuno

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
