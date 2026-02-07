Birla Carbon 在意大利啟動全新的 Continua™ SCM 生產線

新生產線旨在確保市場之間的供應安全及產品一致

原材料將來自 Circtec 近日於荷蘭投產的熱解工廠

意大利特雷卡泰2026年2月7日 /美通社/ -- Birla Carbon 今天宣佈，在其位於意大利特雷卡泰的碳黑工廠開設一條新生產線。 此專線將用以完成 Continua™ 可持續碳質材料 (SCM) 的精製與包裝工序；此材料源自廢舊輪呔，堪稱行內領先的循環材料。 生產線啟用後，將可大規模供應優質穩定的 Continua SCM，從而鞏固 Birla Carbon 全球客戶的長期供應穩定性。

談及生產線的啟用，Birla Carbon 總裁兼行政總監 John Loudermilk 表示：「對 Birla Carbon 而言，這是關鍵時刻。 Continua SCM 是現今碳黑產業中最穩定、最優質的循環材料，可在大部分橡膠與非橡膠應用中替代部分碳黑。 另外亦展現跨行業的可持續發展合作：原材料取自合作夥伴 Circtec 剛在荷蘭投產的輪呔熱解工廠，並在我們特雷卡泰的頂尖加工生產線上完成精製與包裝。」 他補充道：「此生產線的啟動是我們實現宏願的重要里程碑：目標在 2030 年或之前每年將 30 萬噸廢舊輪呔重新投入產業循環，並推動我們於 2050 年或之前達成淨零碳排放的抱負。」