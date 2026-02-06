Multifonds攜手Ultumus加速歐洲、亞洲與北美ETF業務擴張

透過Multifonds現有平台內建的標準化即插即用（Plug-and-Play）介面，其客戶可無縫串接Ultumus的專業ETF技術平台，並直接連結其遍布全球的授權參與者（AP）與造市商網絡。

當前ETF資產規模正以前所未有的速度擴張，越來越多資產管理機構正積極尋求高效途徑，包括發行ETF份額類別，或將既有共同基金策略轉型為ETF產品架構。Multifonds的基金管理及投資者服務平台於業內處於領先地位，目前於 超過35 個司法管轄區服務超過 4 萬檔基金，管理資產規模逾10萬億美元。Ultumus 則擁有成熟且專精的 ETF營運基礎設施，本次合作整合雙方優勢，將更精準回應市場對 ETF 轉型的迫切需求。

打通歐洲市場准入通道

此次合作的一大亮點，在於Ultumus與歐洲、授權參與者（AP）與造市商的深度合作關係。這些合作夥伴是ETF生態體系中不可或缺的核心角色，能夠為產品的高效交易和流動性供應提供支援。依托這一網絡，結合 Multifonds 在超過 35 個司法管轄區的在地經驗，資產管理公司可更快速取得於全球市場發行與營運 ETF 所需的關鍵基礎建設。

Ultumus執行長 Bernie Thurston表示：「ETF市場正處於快速變革階段，資產管理機構需要的合作夥伴，既要精通傳統基金管理業務，又能深刻理解ETF獨特的營運要求。Multifonds擁有廣泛的客戶基礎，再結合我們的專業ETF技術與造市商網絡，能讓機構不必從零開始，即可快速建立競爭力。」