DaVinci Gourmet冠名「2026全球百佳咖啡店」評選 結果將在馬德里揭曉

新加坡2026年2月7日 /美通社/ -- 全球飲品解決方案品牌DaVinci Gourmet欣然成為「2026全球百佳咖啡店」(The World's 100 Best Coffee Shops 2026)評選的冠名贊助商。這一權威性的全球咖啡店排名結果，將於2月16日在歐洲頂級精品咖啡盛會——CoffeeFest Madrid（馬德里咖啡節）期間正式公佈。 DaVinci Gourmet隸屬於凱愛瑞集團(Kerry Group)，作為本次評選的冠名贊助商，該品牌將創意、匠心以及咖啡師主導的創新理念，融入這一國際公認的行業標桿評選之中，進一步彰顯其助力全球咖啡行業發展、致敬全球咖啡館文化卓越成就的品牌承諾。

2026年的評選結果基於對全球超過1.5萬家咖啡店的嚴苛評審。最終排名的誕生離不開科學嚴謹的評選體系，綜合了800餘名業內人士的專業評判與35萬人次的大眾投票結果，成為精品咖啡領域的重要參考標準。 凱愛瑞亞太、中東及非洲地區餐飲服務品牌總經理Eloise Dubuisson表示：「此次與『全球百佳咖啡店』評選合作，是對咖啡行業創意、匠心與熱忱的致敬。DaVinci Gourmet作為助力咖啡館文化發展、賦能咖啡行業的全球飲品解決方案品牌，很榮幸能支持這一評選活動，為全球咖啡愛好者票選、行業專家評審出的優秀咖啡門店加冕。」

全球榜單彰顯高品質咖啡崛起 2026年的「全球百佳咖啡店」榜單，囊括了美國、澳大利亞、哥倫比亞、秘魯、中國、菲律賓、馬來西亞、墨西哥、韓國、阿聯酋、智利、西班牙等國家和地區的新興咖啡勢力與老牌知名咖啡門店，充分展現出由品質、創新與文化交流驅動的全球咖啡行業的發展活力與多元格局。 DaVinci Gourmet全球百佳咖啡店評選首席執行官César Ramírez表示：「這一排名不僅是對優秀咖啡店的盤點，更是當下咖啡在全球範圍內所展現的文化、創意與行業發展狀態的真實縮影。」

評選流程嚴苛 此次入選的咖啡店，不僅憑借出眾的咖啡品質脫穎而出，更能打造出獨特、全方位且始終高水準的消費體驗。為保證評選結果的公平、統一且具有代表性，本次排名的評審團由咖啡、美食與酒店服務領域的國際專業人士組成，評選結果由占比70%的專家評審與占比30%的大眾投票綜合得出。 所有參評咖啡店均依照統一的全球標準接受考評，考評維度涵蓋咖啡品質、咖啡師專業水準、可持續發展理念、服務質量、門店氛圍、餐食品質、創新能力以及出品穩定性。各咖啡主產區的區域評審工作，則由當地資深行業人士牽頭開展。