香港藝人沉浸式體驗貴州福主題之旅，齊贊貴旅集團春季線路產品

貴陽2026年2月7日 /美通社/ -- 2026年2月4日，恰逢立春好時節，貴旅集團2026年春季產品推介會在貴陽成功舉行，推出暢遊多彩貴州新玩法，展現貴州與粵港澳大灣區文旅產業協作新畫卷。現場，參與「黔程似錦•福滿人間」貴州福主題之旅的香港藝人陳百祥、張兆輝、蕭正楠、黃翠如、莊思敏共同亮相，分享令人難忘的黔地見聞，為貴州旅遊實力打CALL。 一直以來，新春祈福是很多粵港澳大灣區市民遊客的熱門選擇，為此，貴旅集團創新推出福主題旅遊，打造了豐富的「福字號」場景、體驗與產品，滿足旅遊消費市場需求。2月3日至6日，五位香港藝人就深度體驗了一系列以「福」為核心的貴州特色文旅項目。在多彩貴州城，他們不僅領略了多元民族文化的交融薈萃，還親手剪福字、學蠟染、做抹茶，品嚐了黔元儺的非遺盛宴，每一道都寓意吉祥福運的創意黔菜深受青睞。

