香港藝人沉浸式體驗貴州福主題之旅，齊贊貴旅集團春季線路產品

貴陽2026年2月7日 /美通社/ -- 2026年2月4日，恰逢立春好時節，貴旅集團2026年春季產品推介會在貴陽成功舉行，推出暢遊多彩貴州新玩法，展現貴州與粵港澳大灣區文旅產業協作新畫卷。現場，參與「黔程似錦•福滿人間」貴州福主題之旅的香港藝人陳百祥、張兆輝、蕭正楠、黃翠如、莊思敏共同亮相，分享令人難忘的黔地見聞，為貴州旅遊實力打CALL。
一直以來，新春祈福是很多粵港澳大灣區市民遊客的熱門選擇，為此，貴旅集團創新推出福主題旅遊，打造了豐富的「福字號」場景、體驗與產品，滿足旅遊消費市場需求。2月3日至6日，五位香港藝人就深度體驗了一系列以「福」為核心的貴州特色文旅項目。在多彩貴州城，他們不僅領略了多元民族文化的交融薈萃，還親手剪福字、學蠟染、做抹茶，品嚐了黔元儺的非遺盛宴，每一道都寓意吉祥福運的創意黔菜深受青睞。
在安順雲峰屯堡，石牆巷道、碉樓民居仍保存著大明風華，穿越六百年的軍屯歷史與獨特的地戲文化令他們深感震撼，藝人們還畫面具、換裝跳地戲，紛紛感歎這裡是一部「活著的史書」，讓人直觀感受到中華優秀傳統文化的厚重與延續。
在「中國最後一個槍手部落」從江笆沙苗寨，藝人們近距離體驗了鳴槍祈福、寨佬送福、古樹納福等活動，不僅近距離感受到「人與自然共生」的樹文化，更親手種下象徵健康與希望的樹苗，在扶苗培土間，感悟生命扎根生長的厚重與溫度，也為這片古老土地送上了一份美好的祝福。
行程中，軍屯宴、苗家長桌宴等一系列極具地方風味的特色美食，讓藝人們大飽口福。陳百祥先生尤其對軍屯宴中的酸湯雞讚不絕口，稱其「酸香醒胃、雞肉鮮嫩，是難忘的貴州味道」。貴州本土的精品咖啡與健康刺梨汁等飲品，也以其獨特風味得到藝人們的連連稱讚。值得一提的是，張兆輝先生特別對貴旅集團提供的「小車小團」服務表示滿意，稱讚其行程安排靈活貼心，讓深度體驗更為舒適自在。
此次活動通過香港知名藝人的深度沉浸式體驗，生動詮釋了「來貴州，把美好期許融入日常煙火間」的主題。藝人們不僅留下了對貴州的真摯祝福，更通過自身影響力，將貴州獨特的自然景觀、深厚的歷史文化與嶄新的文旅面貌，向更廣闊的市場進行了有效傳播，通過港澳藝人的深度參與，進一步搭建起貴州與粵港澳地區文化交流的橋樑，助力貴州文旅品牌走向更廣闊的舞台。
