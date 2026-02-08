HCLTech 榮登《財富》雜誌 2026 年度「全球最受讚賞公司」榜單

《財富》雜誌總編輯兼內容總監 Alyson Shontell 指出：「《財富》很榮幸與本年度的『全球最受讚賞公司』共享光榮；這些企業已為真正創新、穩健領導力及全球影響力，樹立卓越典範。 在人工智能等迅速發展的技術改變各行各業之際，這些機構憑藉以使命為本的進化能力與前瞻視野脫穎而出，持續引領全球商業的發展方向，並塑造未來的工作及領導模式。」 此年度權威名單建基於對超過 3,000 名高層人員、董事會成員及分析師的調查，從九大關鍵參數評估公司，包括管理質素、創新能力、全球競爭力、人才吸引力及社會責任。 HCLTech 在資訊科技 (IT) 服務領域獲評為「最受讚賞」公司，體現出客戶及業界合作夥伴對其給予的高度評價。

