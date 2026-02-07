全球頂尖戰術警察部隊匯聚 2026 年阿聯酋 SWAT 挑戰賽

阿聯酋杜拜2026年2月7日 /美通社/ -- 參與第7屆賽事的指揮官表示，阿聯酋 SWAT 挑戰賽 (UAE SWAT Challenge) 持續鞏固其作為全球領先平台的地位，匯聚來自世界各地的精銳戰術警察及特種部隊單位。賽事將於 2026 年 2 月 7 日至 11 日在杜拜舉行。

各隊長表示，這項挑戰賽透過提升體能與心理素質、增強壓力下的團隊協作，以及模擬與日常外勤任務高度貼近的真實執法情境，在加強行動準備能力方面發揮了至關重要的作用。

盧旺達國家警察行動及公共秩序專員、同時亦為盧旺達代表隊領隊的 George Rumanzi 中校，強調賽事在參賽規模及整體表現水平方面均持續穩步提升。 他指出，每一屆賽事的標準均不斷提升，並補充指盧旺達今年力求取得亮眼成績，尤其是在障礙挑戰項目上。