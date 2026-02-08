WePlay攜手「小王子」推出2026情人節特別活動 以愛之名踏上星際旅途

台北2026年2月8日 /美通社/ -- 全球新一代社交娛樂平台WePlay今日宣布，將與法國文學經典IP「小王子」展開深度合作，推出以「威爾的星際之旅」為主題的2026年情人節特別活動，活動時間自2月8日至2月14日，邀請台灣用戶以遊戲互動的方式，重新詮釋小王子世界觀中關於「陪伴」、「馴養」與「被看見」的愛情寓意。 經典文學與社交娛樂的跨界融合 「小王子」是法國作家安托萬•德•聖埃克絮佩里於1943年創作發表的中篇小說，全球銷量逾1.4億冊，已被譯成超過650種語言和方言，是全球發行量第二高的出版物，僅次於「聖經」。該作品以簡潔而富含哲理的筆調，探討孤獨、友誼、愛與失落等永恆主題，深受全球各年齡層讀者的喜愛。2026年恰逢「小王子」法國出版80週年紀念。WePlay選擇在這一特殊時刻推出此次聯動，旨在通過互動式遊戲體驗，將小說中「馴養即是建立羈絆」的核心理念與現代社交娛樂場景相結合，為用戶提供一場融合情感價值與娛樂體驗的創意盛宴。

多維度互動玩法 點燃情人節話題 本次活動包含五大核心玩法，每一個環節都對應小王子故事中的經典意象與情感場景： 「玫瑰星願」— 告白專屬禮物 用戶發送「玫瑰星願」時，有機會觸發限定浪漫禮物特效與全屏紅包雨。該玩法旨在強化告白時刻的儀式感，讓每一句心聲都能在全服範圍內被看見與銘記。 「小王子手記」— 星球故事解鎖 玩家在發送「小王子手記」禮物時，可遇見神秘旅人角色，逐步解鎖星球劇情獎勵。此外還有機會獲得SS級PLAY秀與全屏名片背景等高價值獎項，將故事解鎖與互動社交深度融合。

「B-612的秘密」— 盲盒探險機制 用戶通過開啟盲盒收集記憶碎片，逐步解鎖小王子專屬PLAY秀與絕版聯名禮物等稀有獎勵。 「雲端誓言」— 雙人互動親密度玩法 情侶用戶可攜手參與該玩法，通過共同完成任務累積「默契值」，逐步解鎖雙人獎勵與浪漫篇章，讓愛情故事通過遊戲互動而更加立體與深刻。 「光年之戀」與「一起久久」— 全服見證機制 發送「光年之戀」禮物可獲得主頁特效，「一起久久」則提供全服彈幕高光展示機會，兩大玩法共同強化了WePlay平台「讓愛被全宇宙見證」的價值主張。

WePlay平台的全球化IP策略 WePlay作為總部位於新加坡的WEJOY PTE. LTD.集團旗下旗艦產品，長期致力於打造「為全球年轉人帶來欢乐和朋友」的社交娛樂生態。自平台推出以來，已在日本、泰國、韓國、台灣地區、中東等多個區域市場取得顯著成績，累計下載量突破8億次，月活用戶數達百萬級量級。過往WePlay曾與「猫猫蟲咖波」、「樱桃小丸子」、「熊本熊」、「蜜桃貓」、「奶龍」等知名IP展開合作，每一次聯動都在強化平台「創新、有溫度、有文化深度」的品牌印象。此次與「小王子」的合作，標誌著WePlay在全球IP聯動戰略上的進一步升級——不僅選擇具有全球影響力的經典IP，更透過創意玩法將IP的精神內核與社交娛樂體驗相融合。

台灣市場的本地化意義 台灣作為WePlay的重點市場，始終展現出高度的用戶活躍度與文化認同度。據WePlay官方數據，平台在台灣地區已穩居App Store與Google Play免費榜前列，用戶主要為18-25歲的年輕社交娛樂消費者。本次情人節活動特別考量了台灣用戶的審美偏好與情感表達習慣，在遊戲玩法、文案語調、視覺呈現等多個維度進行了本地化適配。WePlay團隊表示，希望通過這場聯動，為台灣年輕用戶提供一個「既能玩遊戲、又能表達感情、更能被看見」的社交互動新場景。

文化價值與商業價值的雙向驅動 WePlay台灣市場負責人表示：「選擇在「小王子」法國出版80週年紀念之際推出此次聯動，並非巧合。小王子的故事本質上講述的就是『連接』——人與人之間、心靈與心靈之間的深度聯繫。這與WePlay『讓世界因互動更精彩』的使命完全契合。在社交娛樂產業競爭日趨白熱化的當下，我們認為單純的功能堆砌與折扣優惠已經不足以贏得用戶的心。我們希望通過引入具有文化深度與全球共鳴點的IP，將虛擬社交互動升維為情感寄託與文化表達的載體。情人節本身就是一個關於『被看見』的節日，而WePlay的社交機制恰好能夠完美實現這一點。」

關於WePlay WePlay是總部位於新加坡的WEJOY PTE. LTD.集團旗下的全球新一代社交娛樂平台。平台集合遊戲、語音互動、多媒體娛樂等多種功能於一體，以「為全球年輕人帶來歡樂和朋友」為使命，以「通過遊戲讓人們玩在一起，引領全球在線社交娛樂潮流」為願景。WePlay已在全球多個區域市場建立起強大的用戶基礎，包括東南亞、東亞、中東等地區，累計下載量超過8億次。平台以其低門檻、高沉浸感、強社交的特性，成為年輕用戶休閒娛樂與社交交友的首選應用之一。WePlay始終秉持「品質優先、創新驅動、文化深度」的產品理念，與全球知名IP合作，致力於打造兼具娛樂價值與文化意義的互動體驗。

關於WEJOY PTE. LTD. WEJOY PTE. LTD.是一家總部位於新加坡的互聯網企業，成立於2020年10月23日。作為一家兼具全球視野與創新精神的公司，WeJoy致力於在全球社交與遊戲業務領域開拓發展。WeJoy專注於社交桌遊和休閒遊戲的研發與運營，尤其重視打造創新且富有吸引力的遊戲體驗，以此鏈接全球玩家。目前，WeJoy正積極開拓國際市場，未來將繼續深耕國際業務，力爭在全球舞台上發揮重要影響力。 媒體聯絡 企業：WEJOY PTE. LTD.

