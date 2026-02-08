熱門搜尋:
出版：2026-Feb-08 13:17
CCTV4：相約廣東陽江 共赴新春文旅盛宴

北京2026年2月8日 /美通社/ -- 中央廣播電視總台華語環球節目中心與廣東陽江聯合推出的2026《中國文旅大聯歡》新春篇，於2月7日至8日開播。這場春節前的文旅盛宴以近20小時超長直播，為海內外觀眾奉上「新春文旅出行指南」。

活動實現總台與廣東深度聯動，直播設《在廣東！這樣玩！》《請到廣東過大年》《來陽江！過大年！》等多個單元內容，廣東21個地市及全國8省份9市代表齊聚，集中推介各地春節、春季文旅活動與特色資源，全方位呈現中國東西南北多樣風物與人文魅力。

線下展示區同步開啟，「廣東豐物大集」彙集千種新春好物，「全國文旅展示區」推介特色產品，觀眾可通過直播間雲端採購。醒獅、潮汕英歌舞等傳統民俗及非遺展示、文創推介輪番呈現，年味濃厚。

直播全程派送景區門票、文旅禮包等互動福利。主會場陽江專場直播解鎖濱海風情，帶領觀眾漫步海陵島、探訪廣東海上絲綢之路博物館，探尋「中國風箏之鄉」「漆器重鎮」底蘊，為海內外觀眾、網友提供兼具體驗感與文化感的出行參考。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cctv4--302681970.html

