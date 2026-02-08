Ocean Tomo 公司任命 Dan Sleeter 為總監，進一步增強其在射頻、無線和頻譜領域的專業實力。

Sleeter 在國防、電訊、航太和安全任務系統領域的背景，增強了公司在無線技術逆向工程和專利申請分析方面的技術領先地位。 紐約2026年2月8日 /美通社/ -- 全球顧問公司 J.S. Held 今天宣佈，前美國空軍射頻 (RF) 系統工程師 Dan Sleeter 已加盟 Ocean Tomo 的專利分析與逆向工程團隊。 Sleeter 擁有超過 15 年的經驗，曾領導跨職能技術團隊，負責 AI 驅動的射頻項目、安全雲端環境和敏捷交付模式，為國防和商業客戶提供支援。 Dan Sleeter 的專長摘要 擁有 15 年以上領導跨職能團隊的經驗，涉及 AI 驅動的射頻項目、安全雲端環境和敏捷交付模式。

在射頻系統、頻譜管理、擷取架構和監管合規方面擁有深厚的專業知識。

在為美國國防部和商業客戶提供符合任務要求、以創新為本、技術嚴謹的解決方案方面，成績有目共睹。

擁有美國國家安全局安全通訊、TEMPEST/EMSEC、機密射頻工程和基於射頻機器學習/AI 訊號分析的專業背景。

將國家安全層級的射頻洞察力應用於專利分析、逆向工程和複雜系統解構。

Sleeter 憑藉其在美國空軍的深厚資歷和豐富的射頻工程實務經驗，指導客戶應對複雜的系統評估、頻譜挑戰和知識產權問題。 他為美國國防部 (DoD) 和商業持份者管理項目所取得的成功，體現了他對任務連貫一致、技術嚴謹和創新的承諾。 專利分析與逆向工程技術主管 Tim Dorney 博士表示：「Dan 兼具國家安全級射頻經驗、深明現代 AI/機器學習能力和實踐工程，實屬難得。 我們的客戶依賴我們對高度複雜的技術進行精確、有理據的解讀，而 Dan 的專業知識大大擴展了我們團隊的服務能力。」

Sleeter 的專業技術涵蓋射頻系統的整個生命週期——4G/5G 網絡、Wi-Fi、雷達、衛星通訊和藍牙等技術的設計、測試和維護。 他的工作確保電訊、航太、國防和消費電子行業之間的安全、無干擾通訊。 專利分析與逆向工程策略商業情報團隊主管 Sam Wiley 補充道：「Dan 在安全通訊、TEMPEST/EMSEC 合規和機密射頻系統工程方面的背景，直接增強了我們解構現代無線和感應技術的能力。 他在將射頻機器學習和自動化應用於頻譜分析方面的經驗，為我們面臨複雜知識產權和技術挑戰的客戶提供強大的優勢。」

Sleeter 領導了射頻/AI 賦能計劃，以表徵訊號行為、檢測干擾並實現各種軟件定義無線電環境中的自動頻譜工作流程。 這種實踐分析深度在評估專利申請、識別侵權途徑或為 Ocean Tomo 客戶繪製系統架構時，能夠提供詳細、組件層級的見解。 Ocean Tomo 共同創辦人、知識產權業務主管兼 J.S. Held 知識產權總監 James E. Malackowski 表示：「隨著客戶面臨日益複雜的技術和棘手的糾紛，Dan 兼具精湛的技術和嚴謹的分析能力，這正是我們所需的人才。 我們熱烈歡迎他加入團隊。」 業界專長 在加入 Ocean Tomo 之前，Sleeter 曾擔任以下公司的高級射頻工程師：

Huntington Ingalls Industries – 美國最大的軍事造船公司

– 美國最大的軍事造船公司 Alion Science and Technology （現隸屬 HII Mission Technologies）– 為美國國防部和情報界提供支援的領先國防承辦商

（現隸屬 HII Mission Technologies）– 為美國國防部和情報界提供支援的領先國防承辦商 Silver Spring Network – 物聯網和智能電網網絡技術供應商 他也曾在以下公司擔任射頻設計和測試工程師職務： Verizon Wireless – 全球 5G 和光纖通訊領域的領導者

– 全球 5G 和光纖通訊領域的領導者 L-3 Communications（現隸屬 L3Harris）– 專門從事安全通訊和先進電子系統的大型國防承辦商 Ocean Tomo 對知識產權 (IP) 價值的獨特理解源於公司參與所有涉及無形資產的事務，涵蓋策略規劃、投資、爭議和交易。 訴訟結果會完善估值方法，而諮詢業務則受董事會和公開市場的真實世界見解影響。 交易結果——知識產權的購買、出售和授權，驗證了策略決策，並為知識產權在實踐中的價值評估提供基礎。 Ocean Tomo 的估值方法被知識產權所有者用於獲取資金，揭示了金融機構如何將知識產權視為可融資資產。 這種持續回饋增強了團隊在所有涉及無形資產事項上提供可信、可操作見解的能力。 This continuous feedback strengthens the team's ability to deliver credible, actionable insights across all matters involving intangible assets.

