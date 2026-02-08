/稿件更正 -- Fairland Group - iGarden/

由Fairland Group - iGarden通過美通社發布的新聞稿件《全球首款仿生雙視泳池清潔機器人iGarden M1 Pro Max正式發布 斬獲CES 2026創新獎》（發布時間：2026年2月7日）中，「售價與購買渠道」部分的產品售價需由1199美元調整為1599美元。特此更正，正確的全文如下： 全球首款仿生雙視泳池清潔機器人iGarden M1 Pro Max正式發佈 斬獲CES 2026創新獎 深圳2026年2月7日 /美通社/ -- 繼斬獲2026年國際消費電子展(CES)創新獎後，iGarden M1 Pro Max泳池清潔機器人今日全球正式發佈。作為全球首款仿生雙視泳池清潔機器人，該旗艦產品樹立了行業全新技術標準，突破傳統清潔機器人的隨機盲掃模式，構建起「眼、腦、身」一體的仿生架構，以全新的自主化水平實現深度環境感知、智能決策與強效清潔，重新定義了泳池清潔設備品類。

iGarden M1 Pro Max的核心優勢在於其搭載的仿生雙視系統。區別於傳統傳感器，該系統利用視差原理生成真實3D深度數據，可精準識別泳池台階、斜坡，甚至是40厘米深的淺水區日光浴平台。視覺數據將實時傳輸至視覺智能系統，驅動行業首創的AI目標清潔系統。當系統檢測到同一區域經多次清掃仍有污漬殘留時，將自動開啟強力模式，瞬間釋放3倍吸力，針對頑固污漬區域進行深度清潔。 為實現深度清潔性能，iGarden M1 Pro Max採用雙系統認證架構，搭配高能電池系統與iGarden第二代智能變頻技術，續航時間長達10小時。該智能變頻技術可根據具體任務調節功率，為雙動力流道系統優化電能輸出，持續產生強勁的吸附力，以實現高貼合度清潔。iGarden M1 Pro Max還配備支持21天免維護運行的AI定時功能，為用戶打造「省心無憂」的清潔體驗。

在用戶體驗層面，iGarden M1 Pro Max秉持極簡操作、高可靠性的設計理念。產品搭載「一鍵回岸」功能，基於聲吶通信技術實現設備即時響應，徹底解決用戶的設備回收焦慮。設備維護同樣便捷，其配備的4.5升大容量「集污倉」與雙層過濾系統採用防堵塞設計，即便集污倉滿載，仍能保持專業級的清潔效率。 這種性能與智能的深度融合，已獲得行業高度關注。The Gadgeteer評價稱，iGarden在CES 2026展會上推出以「用戶信賴」為核心的AI生態體系，彰顯出品牌向實用主義的轉型。iGarden產品開發總監Cathleen Cao表示，這一設計初衷始終貫穿產品研發：「技術不應成為用戶的負擔，而應默默為生活保駕護航。M1 Pro Max完美詮釋了iGarden『科技隱於生活』的理念，最先進的技術，是讓用戶幾乎感受不到它的存在，只留下一個始終潔淨的泳池環境。」

此次新品發佈，也標誌著iGarden品牌在2026年迎來品牌理念的重要升級，將以「Artful Living Technology」（藝境生活科技）為核心發展方向。品牌認為，戶外空間應是自由的享受，而非日常的負擔。iGarden M1 Pro Max被打造為戶外自主管理生態系統的一部分，實現更長續航、更輕柔運行、更隱形的清潔體驗。通過聚焦無間斷的自主運行，iGarden讓庭院如同一個有機的生態系統般自主運轉。該技術遵循「設計本真，溫潤有度」(Always Gentle by Design)的原則，在尊重自然節律的同時，為用戶打造輕鬆、智能、富有生機的戶外體驗。

售價與購買渠道

iGarden M1 Pro Max現已開售，起售價1599美元，用戶可通過iGarden官方商城進行選購。 關於iGarden

iGarden是菲亞蘭德集團(Fairland Group)旗下的創新品牌，引領全球AI庭院生活革命。品牌將先進AI技術與生態智能設計相融合，打造具備自主感知、自適應調節與自主運維能力的戶外空間。產品矩陣涵蓋AI泳池清潔機器人、衝浪水泵、智能割草機、AI驅動水泵及智能物聯網系統等，為用戶提供靜謐、可持續且充滿科技美感的無縫生活體驗。選擇iGarden，讓戶外生活成為一種自在的享受、一場與自然的聯結、一次融於日常的藝術體驗。智啟生活，靈感永續，綠色同行。