Bybit旗下Mantle Vault產品逆勢吸金 一月資產管理規模激增50%

阿聯酋迪拜2026年2月10日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣佈，其與 Mantle 、 Cian 合作推出的創新生息產品—— Mantle Vault on Bybit On-Chain Earn （Bybit鏈上賺幣平台Mantle Vault）再創新里程碑。自2026年1月8日起，該產品僅用四周時間，資產管理規模(AUM)便新增5000萬美元。面對動盪複雜的宏觀經濟環境，Mantle Vault憑借市場中性策略，持續為用戶提供穩定幣鏈上收益。

Mantle Vault於2025年12月22日上線， 今年1月初其資產管理規模首破1億美元 ，如今已順利邁過1.5億美元大關。該產品以智能穩定幣策略為核心，為用戶打通去中心化金融(DeFi)收益的專屬獲取渠道，同時可在Bybit旗下極簡易用的中心化金融(CeFi)界面便捷操作，助力用戶實現收益增值的自動化管理。