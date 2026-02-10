Mantle進階為機構級鏈上金融分送層：Messari報告顯示其總鎖定價值實現37%季度成長

阿聯酋迪拜2026年2月6日 /美通社/ -- Messari近日發佈《Mantle 2025年第四季度現狀報告》，深入剖析了Mantle協議在推進其作為機構級鏈上金融協同分發層角色的過程中，其網絡設計、資金庫策略與生態系統發展情況。 報告重點解讀了Mantle向主動資本部署、交易所主導的分發，以及涵蓋現實世界資產（RWA）、DeFi與資金庫支持型收益產品的機構級基礎設施的轉型。 激活資金庫資本以錨定鏈上流動性 Messari指出，Mantle擁有規模達42億美元、由社區擁有的資金庫，這一行業領先的資金規模構成其分發策略的核心支柱。2025年第四季度，Mantle從被動資金庫管理轉向主動資本部署，通過執行提案將此前閒置資產轉入其機構級加密貨幣指數基金Mantle Index Four（MI4）。

此次資本部署推動其DeFi總鎖定價值（TVL）實現37.3%的季度環比增長，使Mantle的鏈上TVL從2.423億美元攀升至季末的3.327億美元。截至2025年12月31日，MI4管理資產規模約為1.73億美元，年內回報率達27.9%，充分彰顯了Mantle構建資金庫支持的生息流動性的戰略路徑。 交易所主導的分發與基礎設施協同 報告強調，Mantle與Bybit的整合正在不斷深化，MNT作為核心平台資產，已全面應用於交易、手續費支付、VIP計劃及機構級產品。儘管第四季度鏈上活躍度在第三季度激勵驅動的高增長後趨於平緩，Messari認為交易所主導的分發模式構成Mantle長期結構性優勢，而非短期增長槓桿。

作為分發合作夥伴，Bybit持續夯實Mantle的流動性鏈條，將中心化交易所的流動性，與鏈上收益策略、穩定幣結算以及Mantle生態系統內的機構接入點相連接。 機構級堆棧在RWA與DeFi領域的擴展 Messari特別強調了Mantle不斷擴展的機構級堆棧，尤其關注RWA和合規鏈上基礎設施。Mantle的代幣化即服務平台支持端到端RWA發行，通過Ondo Finance的USDY等產品推動機構參與。USDY在Mantle中的代幣化規模已達到約2900萬美元。 2025年第四季度，Mantle還通過多項整合拓展了其RWA生態系統：包括引入USDT0以優化穩定幣結算、與Bybit聯合宣佈部署xStocks以支持股權代幣化，以及推出受監管的生息型RWA產品QCDT。這些舉措進一步鞏固了Mantle作為合規、機構級鏈上金融基礎設施的定位。

Mantle核心顧問Emily表示：「機構不會採用孤立的執行層，而是會選擇那些能協同資本、流動性與分發能力的生態系統。在第四季度，Mantle專注於激活資金庫資本並強化機構級基礎設施，而非追逐短期激勵驅動的鏈上活動。」 Messari協議研究分析師Evan Zakhary稱：「Mantle第四季度的表現，反映了Layer 2領域更廣泛的轉變——從孤立地優化執行層轉向協調資本、應用與分發的綜合發展。本季度的標誌性成果體現在資金庫支撐的TVL增長，以及在交易所主導擴張後鏈上活動的理性回調。」

將Mantle定位為鏈上金融分發層 Messari第四季度分析報告指出，Mantle正從一個單純執行交易的Layer 2網絡，演變為能夠協調資本、基礎設施以及跨CeFi和DeFi訪問的分發層。儘管第四季度加密貨幣市場整體下行，Mantle仍憑借其業內領先的資金庫規模、持續增長的機構參與度，以及通過DAO主動資本部署不斷豐富的收益產品矩陣，為年度發展奠定了堅實基礎。 隨著Mantle持續深化交易所整合、拓展RWA生態體系並將資金庫資產部署到具備生產力的鏈上策略，Messari認為該協議正日益彰顯其作為規模化機構級鏈上金融賦能者的價值。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。