全球頂尖專家將遴選首屆邵逸夫計算機科學獎得主

香港2026年2月10日 /美通社/ -- 邵逸夫獎基金會於1月28日宣佈增設計算機科學獎，成為繼天文學獎、生命科學與醫學獎及數學科學獎後，第四個獎項類別。 由全球頂尖專家組成的首屆遴選委員會，將會選出首屆計算機科學獎得主。提名期由今年9月開始至11月結束，得獎名單將於2027年春季公佈。 遴選委員會主席由美國加州大學柏克萊分校計算、數據科學與社會學院院長、珍妮弗・蔡司（Jennifer Chayes）教授擔任。她指出，委員會多元化的構成是其核心優勢：「我們的遴選委員會匯聚全球的傑出專家，充分體現當今計算機科學高度國際化與跨領域特性。委員會如此多元化的組成，確保評選過程公正、包容及嚴謹。」

前任香港科技大學與沙地阿拉伯國王阿卜杜拉科技大學校長陳繁昌教授，曾領導新獎項的籌劃委員會，協助成立獎項，隨後加入成為遴選委員會委員。他寄望邵逸夫獎能憑藉其聲望及過往成就，表彰在計算機科學領域裡真正卓越的貢獻。 另一位曾經是前大學校長的委員是約翰・軒尼詩（John L Hennessy）教授，他曾出任史丹福大學校長長達16年，並於2017年榮獲ACM圖靈獎。軒尼詩教授希望邵逸夫獎能夠讓各界認識到計算機科學作為一門學科的重要性和學術上的深度。

除了軒尼詩教授外，委員會亦包括另外三名圖靈獎得主，包括傑克・唐加拉（Jack Dongarra）教授、楊立昆（Yann LeCun）教授及約瑟夫・西發基斯（Joseph Sifakis）教授。2021年圖靈獎得主唐加拉教授目前是田納西大學榮休研究教授，他表示能夠協助設立新獎項是他莫大的榮幸：「我希望此獎項能夠向世界傳達一個訊息：那些大膽的、具有劃時代意義的構想，尤其是近期的突破，應該被看見、受重視，並獲得全球讚譽。」 目前為Verimag實驗室榮譽研究主任、2007年圖靈獎得主西發基斯教授，指出了計算機科學以至人工智能領域最艱鉅的挑戰：「探索智能的答案在於探索心理現象，並理解意識如何從生命體中誕生。」

楊立昆教授則是2018年圖靈獎得主，他現任先進機器智能實驗室（AMI Labs）執行董事長，也是紐約大學計算機科學雅各布・施瓦茨講座教授。他曾長期擔任Meta首席人工智能科學家。 香港科技大學校董會主席沈向洋教授表示，計算技術是人類最為重要的能力之一，並指出：「科技正迅速接近人類智能的水平。這一趨勢將對人類社會產生前所未有且意義深遠的影響，其中多有益處，卻也不乏隱憂。」 最後，哥倫比亞大學執行副校長（研究）及計算機科學教授周以真教授總結道：「邵逸夫獎基金會認可計算機科學，對我們這個領域來說是一份殊榮。獎項不僅表彰那些為計算奠定科學認知的先驅，亦嘉許那些研發出變革性技術、改變生活各方面向的人才。」

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302683158.html SOURCE 邵逸夫獎