Bybit與Mercuryo達成合作，在特定市場推出加密貨幣購買零交易手續費服務

阿聯酋迪拜2026年2月10日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣佈，與全球支付基礎設施平台Mercuryo達成獨家合作，對符合條件的加密貨幣購買免除交易手續費。自2026年2月4日起至2026年2月18日，符合條件的用戶通過Bybit快捷買幣功能進行交易，且交易金額在100歐元至500歐元（或等值金額）之間，可以享受零交易手續費優惠。 在促銷活動期間，來自指定地區的符合條件的Bybit用戶，在使用七種受支持法定貨幣中的任意一種購買USDC或泰達幣(USDT)時，可以在有限時間內享受零手續費優惠。

想要享受這項專屬零手續費優惠，符合條件的用戶可以登錄其Bybit賬戶，進入 Bybit快捷買幣頁面，選擇Mercuryo作為支付方式，並選定泰達幣或USDC作為支付貨幣。這項限時優惠免除標準交易費用，讓客戶能夠將全部支付金額兌換成加密貨幣。 Bybit快捷買幣是一項簡化加密貨幣獲取流程的便捷功能，用戶可以在數秒內直接將支持的法定貨幣兌換成數字資產。該功能整合多家支付提供商，為交易提供具有競爭力的匯率和飛快的處理速度。 Mercuryo是數字代幣領域的全球支付基礎設施平台。Mercuryo通過推動支付用例增長及鏈上整合，在去中心化生態系統中脫穎而出，憑借其直觀強大的解決方案，正為下一代Web3支付服務提供動力。其創新型支付產品（如Spend）填補了傳統金融(TradFi)、Web2與Web3之間的空白。Mercuryo是數字代幣經濟領域領軍企業（如Ledger、MetaMask、Trust Wallet和Revolut）令人驕傲的合作夥伴。在不斷演進的產品體系的驅動下，Mercuryo正持續拓展業務版圖，並通過多元化的支付服務組合不斷推動創新。

垂詢詳情，請訪問 https://mercuryo.io/ 。