DeskIn重新定義遠距支援：一鍵拉近距離，實現無界關懷

新加坡2026年2月10日 /美通社/ -- 隨著情人節的浪漫氛圍與農曆春節的團圓腳步將近，許多家庭卻因成員異地工作、求學或海外生活而面臨「愛的距離」。 家庭成員之間的遠端支援與協作也面臨著新的需求：子女需要協助父母操作電腦、解決問題；異地家人共同查看照片、影片時需要清晰流暢的畫面；或是家庭成員之間共享檔案、遠端教學時，受限於畫面延遲、操作不便與設備相容性問題。

DeskIn 為家庭的每一次遠端連線，築起溫暖而堅固的安全防線：

基於以上功能，DeskIn 為家庭用戶打造了一個安全、易用、無界的遠端協助平台，讓關愛與幫助跨越距離。

溫馨家庭計畫限時開啟

即日起至2026年2月28日，訂購 DeskIn 任一年度計劃，輸入優惠碼【FAMILY26】，即可享受8折特惠。讓 DeskIn 成為您與家人之間的橋樑，無論身在何處，關愛隨時在線。

在這個充滿團圓氛圍的季節，距離不應成為表達愛與關懷的阻隔。透過 DeskIn，我們不僅能即時解決技術問題，更能實際參與家人的數位生活，拉近彼此的心。無論是情人間的甜蜜協助，還是親子間的溫馨支援，科技讓每一次遠端連線，都成為一次溫暖的相聚。

關於 Zuler Technology PTE. LTD.

Zuler Technology PTE. LTD.公司團隊擁有超過十年的軟體開發經驗，深刻洞察遠端連線技術的核心痛點。DeskIn憑藉其專有的ZeroSync®引擎，融合頂尖的雲端渲染和即時通訊技術，重新定義遠端連線體驗。截至目前，DeskIn已在全球累積超過1.8億台裝置安裝，服務逾4,000萬用戶及全球數千家企業客戶，憑藉其卓越的畫質、超低延遲與跨平台無縫整合能力，確立了其在遠端桌面與雲端計算領域的全球領導地位。