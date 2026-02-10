正因為是積雪豐厚的時期才能充分體驗的日本旅行。在從關西機場前往也便捷的「琵琶湖山谷」中，盡享戲雪和美食樂趣！

日本大津2026年2月10日 /美通社/ -- 2026年1月，日本遭遇極強寒流侵襲，降雪量與往年相比大幅增加。在與日本知名觀光地京都相鄰的滋賀縣擁有日本第一大湖泊「琵琶湖」，1月下旬時，披上銀白雪霜的湖岸景色令人動容，周邊的滑雪場也因豐沛的天然積雪，成為冬季旅行的熱門景點。在琵琶湖周邊的滑雪場中，又以距離京都僅不到1小時車程，還能同時欣賞巨大湖泊風光與美麗雪景的滑雪度假村「琵琶湖山谷」最受歡迎。

琵琶湖山谷因交通便捷，在關西地區也享有高度人氣。只要從京都站搭乘JR湖西線直達志賀站，並轉乘巴士約10分鐘即可抵達。此外，從琵琶湖山谷的纜車山麓站到海拔1,100米的山頂也僅需5分鐘。與平地溫差高達5℃以上的山頂宛如異世界般，迎接各位的將會是一整片的美麗皓白雪景。