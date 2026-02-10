Metalpha啟動比特幣配置計劃，額度最高達年度淨利潤20%

香港2026年2月10日 /美通社/ -- 全球領先的區塊鏈與交易技術解決方案提供商Metalpha Technology Holding Limited (Nasdaq: MATH)（以下簡稱「Metalpha」或該「公司」）今天宣佈，其董事會已通過一項比特幣配置計劃，配置額度最高可達公司年度淨利潤的20%。

本次獲批的配置額度約為320萬美元，佔該公司2025財政年度（截至2025年3月31日）20-F年度報告所披露的1590萬美元淨利潤的20%。2026年2月9日，該公司完成了首期比特幣購買，名義投資總額約100萬美元。此次首期交易透過該公司專屬的累計購入結構進行，比特幣平均交易價格約為每枚5.4萬美元。