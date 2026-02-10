恒隆以「66成就無限」為主題 揭開66周年慶典序幕

聯動旗下「66」綜合發展項目組合呈獻精彩體驗與獨家聯乘香港及上海，中國 - 2026年2月10日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）正式啟動其在中國內地的66周年慶祝活動。公司以「 66 成就無限」 為主題，在旗下的零售、辦公樓及酒店物業組合，於2026年全年呈獻一系列精彩獨家體驗、專屬禮遇及策略聯乘項目，不斷豐富生活，連繫社群。
「66」植根於恒隆品牌的核心，其命名源自上海南京西路1266號的上海恒隆廣場，時至今日已成為恒隆在內地的綜合發展項目之卓越象徵。「66成就無限」周年主題正體現了這份傳承與願景，寓意公司邁向未來的無限可能。
於首季為周年慶典打響頭炮的是橫跨內地八城十座「66」恒隆廣場的新春活動「隆馬新程」 。活動由即日起至2026年3月3日，誠邀顧客親臨探索融合傳統吉祥元素與現代美學的裝置藝術，並體驗一系列與各城市共同慶祝當地文化特色的主題工作坊和專屬禮遇。
此外，恒隆亦同步推出貫穿全年的「 66 成就無限」酒店禮遇 ，以一系列精心設計的住宿、餐飲及康體體驗，誌慶此重要里程碑。
- 瀋陽康萊德酒店推出最優惠房價66折的住宿優惠、人民幣666元精選餐飲套餐，以及特色康體體驗等。
- 昆明君悅酒店為所有入住賓客贈送「恒隆66周年禮遇包」，涵蓋昆明恒隆廣場的美妝及餐飲等禮券。其他禮遇包括人民幣666元泰式芳香按摩；66周年主題下午茶；旗下餐廳與酒吧多款定價為人民幣66元的特色佳餚等。
周年慶典將於2026年全年持續舉行，更多獨家體驗及特別時刻將於未來數季陸續公布，與各界顧客、租戶及社區夥伴，共同見證並慶祝「66成就無限」。
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.hanglung.com。