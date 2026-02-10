熱門搜尋:
出版：2026-Feb-10 17:00
更新：2026-Feb-10 17:00
Media OutReach Newswire

恒隆以「66成就無限」為主題 揭開66周年慶典序幕

聯動旗下「66」綜合發展項目組合呈獻精彩體驗與獨家聯乘

香港及上海，中國 - 2026年2月10日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）正式啟動其在中國內地的66周年慶祝活動。公司以 66 成就無限」 為主題，在旗下的零售、辦公樓及酒店物業組合，於2026年全年呈獻一系列精彩獨家體驗、專屬禮遇及策略聯乘項目，不斷豐富生活，連繫社群。

八城十座恒隆廣場聯動呈現的新春活動開啟恒隆66周年慶典序章
八城十座恒隆廣場聯動呈現的新春活動開啟恒隆66周年慶典序章

「66」植根於恒隆品牌的核心，其命名源自上海南京西路1266號的上海恒隆廣場，時至今日已成為恒隆在內地的綜合發展項目之卓越象徵。「66成就無限」周年主題正體現了這份傳承與願景，寓意公司邁向未來的無限可能。

於首季為周年慶典打響頭炮的是橫跨內地八城十座「66」恒隆廣場的新春活動「隆馬新程」 。活動由即日起至2026年3月3日，誠邀顧客親臨探索融合傳統吉祥元素與現代美學的裝置藝術，並體驗一系列與各城市共同慶祝當地文化特色的主題工作坊和專屬禮遇。

此外，恒隆亦同步推出貫穿全年的 66 成就無限」酒店禮遇 ，以一系列精心設計的住宿、餐飲及康體體驗，誌慶此重要里程碑。

  • 瀋陽康萊德酒店推出最優惠房價66折的住宿優惠、人民幣666元精選餐飲套餐，以及特色康體體驗等。
瀋陽康萊德酒店及昆明君悅酒店推出貫穿全年的「66成就無限」酒店禮遇

  • 昆明君悅酒店為所有入住賓客贈送「恒隆66周年禮遇包」，涵蓋昆明恒隆廣場的美妝及餐飲等禮券。其他禮遇包括人民幣666元泰式芳香按摩；66周年主題下午茶；旗下餐廳與酒吧多款定價為人民幣66元的特色佳餚等。
瀋陽康萊德酒店及昆明君悅酒店推出貫穿全年的「66成就無限」酒店禮遇
瀋陽康萊德酒店及昆明君悅酒店推出貫穿全年的「66成就無限」酒店禮遇

周年慶典將於2026年全年持續舉行，更多獨家體驗及特別時刻將於未來數季陸續公布，與各界顧客、租戶及社區夥伴，共同見證並慶祝「66成就無限」。

「66」品牌的主要里程碑
「66」品牌的主要里程碑

附錄 66 成就無限」酒店禮遇詳情

酒店
禮遇
瀋陽康萊德酒店
客房
  • 高級豪華客房及以上房型尊享最優惠房價66折。
  • 豪華大床/雙床客房禮遇（人民幣1,660元）及豪華大床套房禮遇（人民幣2,266元），兩者均包括免費客房升級及價值人民幣660元的餐飲消費額。
  • 以人民幣66元換購價值人民幣100元的洗衣券。

其他
  • 人民幣666元的「尚館」、「文館」、「漣館」或「滿堂」餐廳的雙人精選套餐。
  • 人民幣6,666元的健身中心30次通行證，附送六張單次體驗券；以及人民幣166元的健身中心單次體驗券。
  • 以人民幣6,666元換購價值人民幣10,000元的婚宴代金券。
昆明君悅酒店
客房
  • 所有入住賓客均可免費獲贈「恒隆66周年禮遇包」，當中包括昆明恒隆廣場的美妝、餐飲等禮券。
  • 「恒隆會」紅寶級別或以上會員可以人民幣2,866元專享「恒隆66周年套房禮遇」，包括於「銅影廊」享用雙人「66周年主題下午茶」，並可免費升級至嘉賓軒行政酒廊禮遇。

康體養生
  • 以人民幣666元專享泰式芳香按摩。
  • 「恒隆會」瑪瑙級別或以上會員可以人民幣366元尊享60分鐘香薰全身按摩。
  • 「恒隆會」瑪瑙級別或以上會員可分別以人民幣1,666元及人民幣8,866元優惠價購買健身中心單月及全年會籍。

餐飲美饌
  • 「恒隆會」紅寶級別或以上會員可以人民幣66元專享價，於「雲饗」中菜廳、「爍庭」自助餐廳、「碟酌」居酒屋及「海拔」酒吧品嚐特色佳餚。
  • 「恒隆會」藍寶及綠寶級別會員預訂婚宴套餐，可獲豁免10%服務費。
禮遇詳情請參閱酒店官網、微信小程式或其他官方管道，更多資訊將陸續公佈。



adblk4

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。

公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。

公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。

恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」

如欲了解更多資訊，請瀏覽

