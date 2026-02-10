從金融樞紐到量子高地：彭承志院士赴港對話香港政企

香港 - 2026年2月10日 - 2026年2月9日，中國科學院院士、合肥國家實驗室傑出研究員、中國電信量子首席科學家彭承志應邀莅臨香港，先後訪問香港商務及經濟發展局（以下簡稱「商務局」）與香港立法會，企業方代表國富量子創新有限公司（00290.HK，以下簡稱「國富量子」）全程組織籌備上述活動，並表示會圍繞香港構建跨境量子科技産業高地制定産業路綫圖和具體落地方案。



彭承志院士和國富量子代表共同參訪香港立法會

商務局會談：聚焦量子産業的現實路徑



在商務局的會談中，各方圍繞香港發展量子産業的獨特優勢展開了務實探討。



彭承志院士指出，香港兼具「一國兩制」制度優勢、成熟金融生態與高度國際化營商環境，為量子科技研發及金融行業應用提供了得天獨厚的條件。他特別提到，金管局「金融科技2030」戰略對量子安全的重視、北部都會區提供的産業空間，以及活躍的市場資本，共同構成了推動量子金融發展的現實基礎。



會談中，各方代表達成共識，量子産業對香港的價值不僅體現在技術迭代層面，更是鞏固其國際金融中心地位、構建下一代金融安全體系的關鍵支撑。商務局代表表示，量子科技對提升金融體系韌性和鞏固香港國際競爭力具有戰略意義，未來將協同相關部門進一步研究相關措施。



立法會報告：構建「量子安全護盾」與三層推進戰略



隨後，彭承志院士和國富量子代表共同參訪立法會，由彭院士向立法會議員及秘書處職員做《量子科技新賽道》的專題報告。



在報告中，彭承志院士以生動的語言和詳實的數據，展示了量子科技的發展脉絡與現實影響。他預警，量子計算對傳統密碼體系的潜在威脅已迫在眉睫，構建「量子安全護盾」成為金融基礎設施的必答題。他特別肯定了香港金管局前瞻性探索「量子準備度指數」的舉措。



彭院士進一步為香港提出了「三層推進」的戰略建議：短期內以金融安全為切入，構建量子加密應用體系；中期發揮平台功能，建立跨境合規互認與資本對接機制；長期目標則是引領國際標準制定，建設「金融+科技」融合的世界級樞紐。這一藍圖清晰指向香港在國家量子發展大局中不可替代的戰略支點作用。



國富量子企業實踐：以金融優勢賦能産學研跨境融合



作為此次交流的企業代表，國富量子在金融資本催化量子科技創新與産業落地方面已有具體實踐。



據瞭解，國富量子正積極依托香港的國際金融中心地位，構建「資本+平台+生態」的全周期賦能體系，探索建立面向全球的量子科技産業投融資平台與孵化載體。公司此前不僅戰略投資了量旋科技、夸密量子等硬科技企業，更通過發起設立專業的量子科技投資基金加速「量子躍遷」。這種産融結合的模式，有望為香港量子科技生態的培育注入系統性動能。



國富量子代表在交流中表示，公司正計劃發揮「超級連絡人」作用，促進內地科研成果與香港及國際資本、市場的高效對接，從而實質性地推動産學研用深度融合，加速香港建設量子科創産業高地。



本次彙聚政界、學界與企業界的三方對話，不僅為香港量子産業發展勾勒出清晰路徑，更展現出香港擁抱「量子時代」的開放姿態與創新决心。國富量子作為市場化的關鍵推動者，將繼續以金融活水灌溉科技沃土，助力香港打造成為輻射全球的量子科技創新與産業融合高地。



