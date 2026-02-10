復星財富控股旗下FinChain星鏈與Avalanche達成深度戰略合作

FinChain星鏈將集成 Avalanche 網絡，目標直指亞洲傳統金融資產RWA發展 香港和紐約2026年2月10日 /美通社/ -- 復星財富控股旗下FinChain 星鏈與Avalanche 基金會今日聯合宣布達成深度戰略合作，共同推進亞洲區塊鏈金融生態的創新與發展。此次合作標誌著 Avalanche 在亞洲市場的進一步擴張，並將通過 FinChain 星鏈解鎖數十億美元的傳統金融通道，助力標準金融資產上鏈。 FinChain星鏈宣布在本日正式推出亞洲首個多鏈RWA變基穩定通證FUSD（Yield Bearing Stablecoin FUSD） 並在Avalanche上首發，並計劃接入Avalanche 全 DeFi 生態。該資產錨定真實金融資產包括不限於泰康資產香港貨幣基金、華夏貨幣基金等高流通金融標品資產設計，支持多鏈互通，並提供穩定的孳息回報，旨在為各大金融機構、加密金融機構、家辦、私募基金、養老基金等機構用戶，帶來高透明、快速清算、靈活流動、安全有擔保的全新加密金融流動性管理工具。

2月10日FinChain星鏈在香港舉辦了《2026亞洲加密金融高端閉門論壇》，並在此會議中與Avalanche達成深度合作。 該合作是FinChain星鏈實現全球各大公鏈合規層互聯互通的重要裏程碑，FinChain星鏈目前正在致力於打通多公鏈合規層的互聯互通，FUSD就是未來各大公鏈真實TVL的壓艙石。「FUSD的目標是連通Web2標準金融資產和Web3加密金融資產世界的橋梁，」FinChain 星鏈CEO趙晨表示，「FUSD 的推出將為各大公鏈、交易所、資管機構提供前所未有的生息穩定通證的加密金融工具，我們期待通過FUSD，和戰略夥伴們一起塑造上萬億金融資產的鏈上新格局。」

Avalanche 因其高性能和合規特點，是全球金融機構和企業級區塊鏈的首選基礎設施，這次和復星財富控股旗下FinChain星鏈的戰略合作，並戰略投資 Finchain 星鏈，全力支持FUSD在Avalanche生態中金融機構的流通和使用，彰顯了Avalanche通過全球合規金融資產，擴張真實TVL的信心。 Ava Labs 香港負責人 Jacky Kong 表示，「通過 FUSD ，我們將為亞洲市場的真實金融資產提供在Avalanche生態中以及全球金融市場上的廣泛流動性和合作前景，我們將一鍵觸摸所有亞洲合規金融資產的RWA未來，通過和FinChain星鏈的合作，能夠幫助更多傳統金融資產無縫接入區塊鏈世界。Avalanche目前鏈上TVL 12億美金，並擁有大量高質量RWA 資產如Blackrock BUIDL, Apollo ACRED等，包括 JPMorgan、Citi、BlackRock 等，預期未來將通過FinChain星鏈實現更大規模的真實可清算鏈上資產規模。」

FinChain 星鏈作為領先的金融區塊鏈平臺，將與 Avalanche 在亞洲地區深度布局標準金融資產的鏈上生態。借助 FinChain 星鏈的強大網絡和技術優勢，此次合作預計將解鎖數十億美元的金融通道，推動機構級資產 tokenization、跨境支付和 DeFi 應用的創新發展。 關於 Avalanche Avalanche 是一個高性能的區塊鏈平臺，專為需要實現可擴展性的構建者而設計。其核心的 Avalanche 共識機制可實現近乎即時的交易最終確認，同時支持在公有和私有網絡上無縫創建具有高吞吐量的可互操作 Layer 1 區塊鏈。 作為全球機構級資產代幣化（Tokenization）領域的領先平臺，Avalanche 已成為 JPMorgan、BlackRock、Citi、WisdomTree 等全球頂級金融機構與企業開展區塊鏈創新的首選基礎設施。豐田汽車、SK 集團 等世界 500 強企業，均基於 Avalanche 開展區塊鏈和 Web3 業務創新。日本首個官方穩定幣 JPYC 與韓國首個 韓元掛鉤穩定幣 KRW1 均選擇在 Avalanche 網絡上發行，充分驗證了其技術穩定性與監管友好性。

憑借其高性能架構與合規友好的設計，Avalanche 正在推動全球範圍內的真實世界資產（RWA）上鏈與金融數字化進程，在金融、企業、穩定幣及跨境支付等多個領域樹立了行業標準。 更多信息請訪問：https://avax.network 關於 FinChain 星鏈 FinChain星鏈為復星財富控股自主孵化的Web3品牌，致力於為用戶打造全球實物金融區塊鏈網絡。星鏈聯合全球各大公鏈構建去中心化合規層，建設鏈上通用一體化身份系統，為各國金融機構和穩定幣發行商擴展跨國際流動性資源儲備，同時為各國科技金融開發者提供合規的去中心化基礎設施，凝聚鏈上信任機制，透明鏈上金融資產，提升投融資效率，共建去中心化金融的合規生態體系。

