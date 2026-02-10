愛奇藝全球首座科技賦能沉浸式主題公園開放 讓中國IP走向現實

北京2026年2月10日 /美通社/ -- 2月8日，中國領先的在線娛樂平台愛奇藝，在位於中國東部江蘇省中部的揚州市正式開放其全球首座線下主題公園--愛奇藝樂園。作為中國首個由流媒體平台打造的沉浸式室內主題公園，它的開幕標誌著愛奇藝在融合科技與創意、拓展IP價值邊界、通過實體沉浸式體驗激活內容生態的戰略上邁出了重要一步。 愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇表示：「愛奇藝用15年在線上構建了與用戶的情感聯結。如今通過愛奇藝樂園，我們將這種聯結帶入現實世界。通過將原創中國IP與VR、AI等沉浸式技術相結合，我們正在打造一個與內容深度綁定、面向新一代的互動主題公園。隨著線下娛樂需求快速增長，愛奇藝樂園將成為我們長期增長的新引擎。」

愛奇藝管理層、本地合作夥伴、行業領袖、明星及會員代表齊聚開幕典禮。熱門劇集主演驚喜現身主題區，將屏幕中的故事生動再現。在《唐朝詭事錄》主題區，主演與遊客互動；在《狂飆》主題區，一位演員重返復刻的「舊廠街」場景；在《蓮花樓》主題區，表演者登上沉浸式舞台。他們的出現讓觀眾喜愛的螢幕敘事轉化為互動體驗，迎接來自全國各地的首批遊客。 愛奇藝樂園揚州園佔地約1萬平方米，採用緊湊高效的室內設計，以保障全年運營並支持IP內容的快速迭代。與傳統戶外主題公園不同，其依托數字製作與沉浸式工程，實現內容無縫整合與快速更新。

公園設有七大核心體驗區： 全感劇場：旗艦級沉浸式遊樂設施，融合VR、動感系統、氣味、風效、音效與真人演員。遊客進入《唐朝詭事錄》等故事世界，通過互動任務直接參與劇情。例如，《唐朝詭事錄》粉絲可通過與動感平台、氣味及觸覺效果同步的原聲配音，重溫高潮場景（如行走險峻懸崖、翱翔天際、與人面鷹身怪物搏鬥）。 光影互動空間：運用數字技術重現影視場景，如《我的阿勒泰》的草原、《蒼蘭訣》的奇幻雲境。遊客置身動態視覺環境中，通過移動觸發故事元素。

沉浸舞台演藝：融合LED巨幕、旋轉舞台、投影與真人演員的現場劇場演出。例如，《蓮花樓》主題表演融合武術編排與電影特效，實現戲劇與科技的深度融合。 影視名場面打卡：高度還原劇集標誌性場景，供遊客打卡留念，例如《狂飆》中高啟強的家、《我的阿勒泰》中張鳳俠的小賣部以及《北上》中的運河人家茶館場景。 角色即興互動：專業演員扮演IP角色，創造驚喜劇情與角色扮演互動。遊客可解鎖隱藏劇情，體驗「置身劇中」的沉浸感。 社交派對遊戲：設有多人互動遊戲區與競技項目，通過LED屏投影增強參與感，打造社交娛樂體驗。

