MetaOptics宣佈加入美國史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫

新加坡2026年2月10日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「公司」，連同其子公司統稱「集團」）宣布已成為史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫的準會員，與全球頂尖的學術及產業夥伴並列，共同推動合作研究、技術開發及未來產品創新。
作為史丹福 SystemX 聯盟產業夥伴計畫之一員（詳見：https://systemx.stanford.edu/industry-affiliates/member-companies），MetaOptics將有機會與史丹福大學的教授與研究生於雙方創新目標及策略重點的領域展開合作研究。
MetaOptics旨在探索與其超透鏡產品相關的潛在技術合作機會，並藉此推動與產業夥伴及客戶的創新協作。預期雙方將聚焦於共同開發與技術驗證等方向，以強化產品實現與應用驗證。
加入SystemX聯盟使MetaOptics能夠與史丹福大學研究團隊合作，針對超透鏡設計與製造能力進行交流與研發，加速光學系統驗證與原型製作的進程。
作為SystemX聯盟成員之一，MetaOptics期待與位於矽谷核心、擁有高密度人才庫且具世界級科研基礎設施的合作夥伴進行多層次合作，涵蓋光學、半導體與先進製造等領域。此合作關係將支持技術驗證，可望為美國客戶提供快速迭代的超透鏡原型製作能力，助力次世代裝置的開發。
董事會謹此公告
程章金
執行主席兼行政總裁
2026年2月10日
關於 MetaOptics Ltd
MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡，致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。
