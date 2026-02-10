MetaOptics宣佈加入美國史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫

新加坡2026年2月10日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「公司」，連同其子公司統稱「集團」）宣布已成為史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫的準會員，與全球頂尖的學術及產業夥伴並列，共同推動合作研究、技術開發及未來產品創新。

作為史丹福 SystemX 聯盟產業夥伴計畫之一員（詳見：https://systemx.stanford.edu/industry-affiliates/member-companies），MetaOptics將有機會與史丹福大學的教授與研究生於雙方創新目標及策略重點的領域展開合作研究。

MetaOptics旨在探索與其超透鏡產品相關的潛在技術合作機會，並藉此推動與產業夥伴及客戶的創新協作。預期雙方將聚焦於共同開發與技術驗證等方向，以強化產品實現與應用驗證。