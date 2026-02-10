DXC 完成企業級 Amazon Quick 全面部署，並推出新業務單位以助加快人工智能應用

DXC 以自身對 Amazon Quick 的全球部署，證明人工智能可於真實企業規模中運作，支援遍佈 70 個國家的 115,000 名員工。

全新 DXC Amazon Quick Practice 協助客戶在紛繁複雜的多供應商企業生態系統中，安全部署並實踐人工智能。

DXC 秉持「零號客戶」理念，先於內部驗證新技術，讓客戶能更快，更有信心地採用。 維珍尼亞州阿什本2026年2月10日 /美通社/ -- 首屈一指的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，成功將代理式人工智能 (AI) 驅動的數碼工作空間 Amazon Quick 全面部署至橫跨 70 個國家的 115,000 名全球員工。另一方面隆重推出 DXC Amazon Quick Practice，此嶄新業務單位，旨在協助全球客戶於多供應商企業生態系統中，穩健實現人工智能的大規模應用。

是次宣佈的部署規模，是 Amazon Quick 至今以來規模數一數二的企業部署，同時彰顯 DXC 的「零號客戶」策略。 DXC 先於真實企業規模及嚴謹的安全管治框架下內部實證新技術，待驗證完善後才協助客戶於其自有環境中從容部署、穩健擴展。 憑著 DXC 內部積累的實戰經驗、運作模式及管治框架，公司協助客戶更加迅速、更有信心地將人工智能從試點項目推向全面規模化生產。 企業級人工智能，DXC 內部實證成果 DXC 部署 Amazon Quick，致力改善員工在這間高度分散的全球企業中，跨越所有業務線獲取資訊、協同工作和交付成果的方式。 平台在恪守企業級安全、存取管控及合規要求之際，亦讓員工與橫跨各系統的可信數據緊密相連。 在此部署中，DXC 推出人工智能顧問代理，為員工提供獲取人工智能相關知識、工具、原型和意見的統一入口，目前已有超過 40,000 名工程師使用。 是次部署還包括職能為本的人工智能顧問，例如供應鏈顧問，其透過讓員工直接獲取經驗證的知識，提供迅速可靠的營運指導，從而協助團隊胸有成竹地加快前行。

透過消除不同系統之間的障礙，並簡化資訊獲取渠道，此部署有效加快決策、提升生產效率，並促進創意構想加速轉化為實際的客戶解決方案。 該計劃由 DXC 數碼資訊總監 Russell Jukes 領導，體現一種貫通技術、交付與營運的緊密協同執行模式，融匯 DXC 的數碼轉型、資訊策略與人工智能發展藍圖，以加速企業級人工智能的應用。 此策略率先於 DXC 內部實施，其設計初衷正是為了直接推動 DXC 大規模支援客戶的人工智能轉型。 「在 DXC 全球員工團隊部署 Amazon Quick，讓我們有機會在真實的企業規模下進行壓力測試。 我們親身見證，人工智能一旦與員工的工作模式及所依流程互相融合，同時兼備妥善的規範護航，便能消除障礙、改善決策，讓團隊運作起來更顯成效。 這些實戰經驗，現已直接指引我們如何協助客戶走出試點階段，於整個企業中全面啟用人工智能。」 - DXC 數碼資訊總監 Russell Jukes DXC Amazon Quick Practice 啟動 憑著經實證的內部部署經驗，DXC 正式啟動 DXC Amazon Quick Practice，旨在協助企業更有信心、更加操控自如地迅速部署人工智能。 此業務單位擁有逾 10,000 名 Amazon 認證專業人士作為後盾，其中超過 1,000 人更獲得 Amazon 人工智能專項及 DXC 企業人工智能交付計劃的培訓及認證。當中融合經驗證的部署方法、Amazon 原生框架，以及於 DXC 自身營運中千錘百煉的管治模型。 此基石憑著榮獲多項 AWS 人工智能能力認證而得到印證，促使企業跨越實驗界限，負責任地實踐人工智能，在恪守企業級安全、合規及可靠性能的同時，達到切實可測的生產力躍升。

匯聚人工智能架構師、自動化設計師與應用推廣專家的跨職能團隊，與客戶緊密協作，共同識別高影響力的用例，並快速部署安全的預建人工智能功能，這些能力橫跨人工智能推動研究、先進商業智能以及代理就緒自動化等領域。 此業務單位的設計可隨企業需求靈活擴展，同時支持與 Amazon 共同投資，針對金融服務、保險及製造等特定行業開發解決方案，從而加快實現價值，締造衡量得到的業務成效。 「許多企業雖熱衷於應用人工智能，卻難以將試點項目轉化為真正的業務影響力。 DXC Amazon Quick Practice 薈萃我們深厚的企業交付底蘊與實證高效的營運模式，致力協助客戶負責任地部署人工智能、加快現代化轉型，並達到切實可測的成果。 這不僅是一項合作，更是推動人工智能驅動企業轉型的起跑平台，重點在於讓人工智能切實可用、具備可擴展性，並深度融入日常營運，而非被擱置於一旁的工具。」

– DXC 諮詢與工程服務總裁 Ramnath Venkataraman 「Amazon Quick 的設計理念，是讓人在其工作場景中直接運用企業級人工智能。 DXC 成功將 Quick 無縫融入橫跨 70 個國家 115,000 名員工的日常工作流程，彰顯其非凡效能。 因此，透過 DXC Amazon Quick Practice，我們已具備有利條件，為企業提供一條經實證且具信心的路徑，讓其能在既有系統及數據環境中，大規模地推行人工智能。」 – Amazon Quick 總監 Jose Kunnackal John DXC Amazon Quick Practice 汲取 DXC 在全球企業中部署和操作人工智能的實戰經驗，旨在幫助客戶跨越試點階段，將代理人工智能深度融入日常運作。 基於 DXC 與 Amazon 歷久彌堅的合作夥伴關係，此業務單位協助企業駕馭日益複雜的人工智能格局及高漲的期望，其在既有環境中統籌管理人工智能解決方案，以加速應用進程、交付切實成效，並確保人工智能負責任地安全投入實戰。

關於 DXC DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。 關於 AWS Amazon Web Services (AWS) 始終以客戶至上、迅速創新、追求卓越營運和長遠思維作指導原則。 近二十年來，AWS 致力於技術普及，讓規模各異、各行各業的組織都能便捷使用雲端運算及生成式人工智能，從而建構史上其中一種增長最快的企業技術業務。 數以百萬計的客戶信賴 AWS，以加速創新、共塑業務轉型，並共創未來藍圖。 憑著最為全面的人工智能功能及遍佈全球的基礎設施，AWS 推動建構者將偉大創想化為現實。 在 aws.amazon.com 了解更多資訊，並關注 @AWSNewsroom。

媒體聯絡人：DXC，Ashley Houk-Temple，媒體關係部，[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dxc--amazon-quick--302683472.html SOURCE DXC Technology Company