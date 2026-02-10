澳門銀河 嘉佩樂璀璨啓幕 呈獻匠心極緻的款客體驗

澳門特別行政區 - 2026年2月10日 - 澳門銀河 嘉佩樂乘著備受讚譽的「澳門銀河」中靜謐世外桃源之姿，正式啓幕，標誌著在亞洲榮獲眾多獎項的綜合度假城「澳門銀河」，為賓客呈獻無盡超凡的待客體驗。



銀河娛樂集團主席呂耀東先生（正中）、首席營運總監 — 澳門祁嘉杰先生（右二）、酒店及時尚品味拓展部主管賀德財先生（右一）及嘉佩樂酒店集團設計和技術服務高級副總裁Samuel Ding先生（左二）、中國區負責人兼董事長助理梅萍女士（左一）出席並主禮澳門銀河 嘉佩樂啓幕儀式。

澳門銀河 嘉佩樂坐擁「澳門銀河」眾多屢獲好評的星級酒店中之優越位置，代表著奢華度假城多元選擇中的頂級尊貴體驗，為最品味非凡的高端賓客而度身設計。這間極致府邸式的度假酒店，為最有要求的旅客精雕高度私隱、開揚空間，以及貼心個人化服務。



這間閃亮著精緻鎏金的地標酒店僅提供95間套房和別墅，通過有限的房間數量專注怡人的親切感和專屬感。澳門銀河 嘉佩樂的開幕，進一步鞏固「澳門銀河」作為區內首屈一指體驗式旅遊目的地的地位，為賓客精心策劃以嶄新方式，體驗奢華度假城的蓬勃活力，並深度探索這座擁有聯合國教科文組織世界文化遺產的城市之一切多元魅力。



銀河娛樂集團首席營運總監 — 澳門祁嘉杰先生於澳門銀河 嘉佩樂啓幕儀式上致歡迎辭。

銀河娛樂集團首席營運總監 — 澳門祁嘉杰先生表示：「『澳門銀河』自創立以來，即致力打造匯聚全球頂級款待服務與極致奢華體驗的目的地。我們欣然向來自世界各地的珍貴賓客呈獻『澳門銀河 嘉佩樂』酒店，此全新項目體現了我們標誌性且不斷進化的『傲視世界 情繫亞洲』服務理念——不僅是專崇個性化，更預見所需，承諾真正的奢華不再僅關乎盛大場面，而在於稀世珍享。」



嘉佩樂酒店集團高級運營副總裁Clive Edwards先生表示：「此次與『澳門銀河』的強強聯合，是嘉佩樂品牌願景的獨特詮釋：於綜合度假城之中打造一處私密而具府邸格調的避世雅境。賓客在臻享『澳門銀河』各項世界級設施的同時，體驗嘉佩樂備受讚譽的待客之道，沉浸於嘉佩樂文旅官精心策劃的專屬體驗，探索澳門特有的深厚文化底蘊。」



嘉佩樂酒店集團設計和技術服務高級副總裁Samuel Ding先生於澳門銀河 嘉佩樂啓幕儀式上致辭。

奢金叢林與時裝舞台在當代桃源相遇



澳門銀河 嘉佩樂由享譽盛名的法國巴黎Moinard Bétaille 建築及設計事務所匠心精雕，為澳門帶來獨樹一幟的設計美學。整體設計深受時尚界常見的叢林意象啓發，通過精湛工藝、細膩格調與經典復古的奢華細節，勾勒出獨特且富時代氣息的空間語彙。



以「奢金叢林」為靈感藍本，甚具起伏的建築室外立面取材自澳門熱帶地貌的自然形態，同時以現代、府邸式的語文重新演繹超奢華美學。建築與室內設計摒棄封閉的華麗形式，轉而著重柔和曲線與流動線條，營造延展開來的蜿蜒水道、光影、氣流、雨林樹冠的有機形態等，並以豐富的材質觸感賦予生氣，引發出一種深度沉浸且能量和諧的感官體驗。



Moinard Bétaille 建築及設計事務所受托為澳門銀河 嘉佩樂創造「澳門的府邸式雅居」：從地下大堂如林冠般的設計及象徵生命之樹的裝置，到藝術家張文盈創作的多感官數碼藝術，設計大師Bruno Moinard以其巧思構築出一個靜謐、奢雅且充滿從容氣度的環境。張文盈亦同時將手工完成以受叢林啓發的牆面點綴每間套房。而於澳門銀河 嘉佩樂這個項目中，Bruno Moinard 與其創意夥伴 Claire Bétaille 再次延伸他們對訂製奢華的共同追求，創造出一套全新的設計語彙，以獨特而優雅的方式詮釋文化、社群、傳承與歷史，既具識別度，又歷久彌新。



Moinard大師表示：「我們的願景，是營造一種平靜、精工細琢的優雅、一處座落於『澳門銀河』這片非凡之境的府邸式雅居，容讓親密與永恆共存。」



柔和的弧線、圓潤的邊緣，以及如熱帶雨林樹冠間灑落般的斑駁光影，自車道入口起便引領賓客的體驗。半戶外而低調的車道入口巧妙絲滑地將澳門躍動的城市節奏轉化為靜謐氛圍，配合周邊繁盛的綠葉營造出私密與安寧之感。光影、藝術與自然交織的生態之境，迎接賓客踏入大堂，隨即映入眼眸的便是由光與潺潺流水構築的空間，框景著象徵生命律動的「生命之樹」——大堂的核心——以流動色彩脈動生輝。



圓形水池、繁密綠意，伴隨一群集結於此的手工雕刻木鷺，佇立於由稀有家品品牌 LaLa Curio 創辦人、香港藝術家張文盈創作的三米沉浸式多感官 LED 藝術作品前，彷彿尋得了自己的棲息地。作品以熱帶雨林的自然律動為靈感，配合雕塑般的自然形體、岩石與火爐，使其動態畫面能隨著晨昏節奏悄然變化，讓室內空間與戶外時間的流逝彼此呼應。這片數碼藝林會隨時序「呼吸」，透過層層環境聲效，最終在夜幕降臨時綻放為螢火蟲與流星的光之盛景。來自捷克玻璃品牌 Lasvit 的大師手工琢製藝術裝置《Splash》——一組專屬訂製的霧面手工玻璃雕塑——則如水花般傾瀉於光影流轉的水池之上，為空間增添詩意的動感。



非凡體驗由一樓展開：賓客會發掘閃著淡淡鎏金的空間，層層交織著委約藝術作品。焦點包括 Bruno Moinard 的當代抽象水粉與油畫作品，以及美國陶藝家 Jason Messinger 以亞馬遜石大理石基座呈現的陶瓷「供石」雕塑。一件件作品巧妙地將柔和色調的室內基調與強而有力的藝術品融為一體。



賓客抵達後，將由嘉佩樂文旅官（Capella Culturist）於嘉佩樂客廳（Capella Living Room）迎接。在此，嘉佩樂客廳這個品牌標誌被重塑為一處溫暖環抱的社交空間。隨後，嘉佩樂文旅官會陪同賓客前往其專屬居所，由私人管家於客房內完成入住續。「Jungle Blue」——一幅由 Bruno Moinard 創作的抽象油畫 —— 以其標誌性的「澳門藍」為嘉佩樂客廳定調。這抹層次豐富的色調回應了其室內設計靈感──水域與叢林相遇之境。嘉佩樂客廳每日舉行多項品牌儀式，由嘉佩樂文旅官引領包括品茗、品釀與文化導賞等，為賓客呈獻深入且富質感的文化體驗。



別墅式住宿體驗的極致展現



澳門銀河 嘉佩樂將宏偉、靜謐與專屬結合，是稀有的住宿體驗。

澳門銀河 嘉佩樂將宏偉、靜謐與專屬結合，是稀有的住宿體驗。當中嘉佩樂別墅是澳門前所未見的驚世居停，更擁有華南地區難得一見的寬廣面積。兩房及四房別墅提供寬敞的室內外生活空間，落地玻璃趟門通向陽光充沛的私人露台及戶外無邊際泳池，俯瞰未來感十足、前瞻性的工程與精湛的建築美學交匯的橫琴島，實為澳門前所未見的工程壯舉。工藝之美在細節中一覽無遺，例如別墅入口門採用度身訂製的馬鬃編織飾面，不僅提供卓越的隔音效果，更呈現低調奢華的獨特質感與光澤。



嘉佩樂別墅是澳門前所未見的驚世套房，更擁有南中國區難得一見的寬廣面積，甚至設有房內專屬泳池。

嘉佩樂天際四房式別墅面積近700平方米，設有專屬室內花園，當中的真皮座椅具有鑽石型手縫邊飾，深受復古汽車座椅啓發。別墅更有休閒室、內設先進按摩椅及 TechnoGym 健身設備的健美室、配備桌上足球機的遊戲室，及私人管家備餐間。同時設有巢穴般私密空間、配置最先進的家庭影院與娛樂系統的隔音多媒體娛樂室；而通透明亮、猶如水療空間的雲石浴室，則設有寬敞的浴缸及分別為兩位賓客而設的寬闊淋浴間，營造極致奢華的放鬆體驗。嘉佩樂天際兩房式別墅亦配備以上多項專屬設施，更設有專為家庭而設的童趣房。



尊尚兩房式及尊尚套房由128平方米起，設有室內私人泳池、日光浴床、鋪滿馬賽克地板的綠色天河石大理石浴室，以及各種精妙手工細節。睡房以人手繪製LaLa Curio的叢林風格牆飾點綴，並延伸至如樹冠般的天花上。



更臻卓越、獨樹一幟的服務理念



澳門銀河 嘉佩樂匯聚屢獲殊榮的酒店款待，以卓越的個人化體驗締造全新高度。嘉佩樂酒店及度假村連續三年於《Travel + Leisure》雜誌「世界旅行獎」中榮膺「全球最佳酒店品牌」，其享譽國際的服務理念亦於此落地生根，成為「澳門銀河」不斷昇華的「傲視世界 情繫亞洲」服務精神的極致詮釋。



每位賓客皆可尊享 24 小時私人管家服務、行李裝拆服務、免費迷你吧、精選高級中式茶具、Officina Profumo‑Farmaceutica Santa Maria Novella洗浴用品、本地調製的預調雞尾酒，以及 Bugatti 熱水壺與 Illy IperEspresso 專業咖啡機，帶來極致精準的沖調體驗。澳門銀河 嘉佩樂獨有的專屬嘉佩樂私人管家與嘉佩樂文旅官緊密協作，以預想式服務貼心打造每段入住旅程，體現真正的尊貴，不在於浮華盛大，而在於稀有與體驗本身。



嘉佩樂文旅官為賓客度身訂製探索澳門從古至今的攝人文化，從藝術導賞、中國白酒品鑑，到由澳門銀河 嘉佩樂招牌餐廳 「綠茵亭」行政總廚徐培凱主理的烹飪大師班，乃至配合獨立安排的私人直升機或城區徒步導賞，皆旨在串連賓客與澳門的文化傳承與當代魅力。



美食家之優選勝地



「澳門銀河」作為亞洲最受讚譽的美食目的地之一，澳門銀河 嘉佩樂亦享譽三大矚目餐飲概念。



由 Moinard Bétaille大師設計的威士忌品鑑廊「千里吧」蓄勢待發，成就隱藏佳釀與私密空間。勢將成為澳門嶄新的亮點熱點，酒吧名稱本身即為其核心理念：「Pony」——象徵精準量度烈酒的單位，代表每一杯酒都秉持用心與講究；而「Plume」則化作芳香煙霧的雲霧意象，融入招牌雞尾酒及精緻小食之中，成為酒吧的標誌。酒吧珍藏逾 650 款威士忌，依照八大風味譜系精心策列，從稀有及限量酒款、到由專家帶領的品釀旅程，以至受澳門文化多元性啓發的煙燻雞尾酒與小食，每一口皆致敬儀式、精準與香氣的藝術，為品鑑家與探索者同樣帶來驚喜。酒吧更設有一座珍稀酒櫃，收藏全球最難得一見的威士忌，對於內行者而言，更有機會窺見其珍藏的私家威士忌酒桶與限定來源之作，倍添神秘與魅力。



由行政總廚徐培凱主理、僅有48座席的餐廳 「綠茵亭」，呈獻融匯亞洲風味、為不同味蕾重新創作的國際舒心經典佳餚。Moinard Bétaille大師打造的室內空間光線充沛，水光倒映於室內，彷彿置身想像中的熱帶雨林藤蔓下，柔軟如雲朵般的菇菌造型裝置沿高空延綿。裝飾感極強的玻璃屏風與懸架點綴其間，攀緣植物與墨西哥藝術家 Joel Escalona 的雕塑作品共同塑造出輕鬆卻精緻的氛圍。



為進一步提升「澳門銀河」在亞洲與全球的美食地位，享譽香港的星級名廚鄭永麒（Vicky Cheng） 將於 2026 年在澳門銀河 嘉佩樂開設獨立營運的高級餐廳。貴為米芝蓮星廚兼 Krug 品牌大使，鄭永麒的餐廳 Wing 更在「亞洲 50 最佳餐廳 2025」中名列第三。他將於澳門呈獻以其獨特料理視角打造的現代法國料理，備受期待。



銀河娛樂集團主席呂耀東先生以此總結：「澳門銀河 嘉佩樂以建築美學、精細服務、經典美饌，以及私密居停為我們最講究的貴賓構建全面的體驗，甚至為澳門以至全球款客禮賓水平訂下新的參數。我們的設計與營運團隊與嘉佩樂酒店集團緊密合作，不懈努力，攜手將澳門銀河 嘉佩樂的願景化為現實。雙方共同打造出最私密、最尊尚、最個人化的方式，體驗我們這所世界首屈一指的娛樂及休閒度假城的一切精品，呈現一處真正的心靈聖地。在此，每段入住旅程均因頂尖設計、深厚文化與貼心服務而變得獨一無二，化作專屬的度身訂造之旅。」





