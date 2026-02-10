Zettabyte 與 LiteOn 宣佈展開策略性研發合作，共同開發微型邊緣人工智能推理基建

美國加州帕羅奧圖及台北2026年2月10日 /美通社/ -- Zettabyte 與 LiteOn 今日宣佈展開研發合作，將共同評估一個名為 Ultra Edge Pod 的分散式邊緣人工智能推理平台，該平台部署於流動通訊基站或鄰近基站的位置。 初步部署將包括一個專用的流動邊緣運算 (MEC) 人工智能推理平台，部署於流動通訊基站、鄰近基站的設施，以及其他接近網絡的基建設施（邊緣人工智能部署）。 流動邊緣運算將把人工智能推理工作量拉近至用戶端，大幅降低延遲。 流動邊緣運算平台將有助尚未具備成熟數據中心基建的國家，提升其市民及企業在數碼化及人工智能方面的準備程度。 在是次合作下，LiteOn 將提供邊緣部署所需的電力、冷卻及實體基建，而 Zettabyte 則負責提供完整的軟件層，涵蓋 GPU 排程、編排、可觀測性及遙距營運，透過結合各個流動通訊基站的運算能力，實現流動邊緣運算。

此部署旨在展示緊密整合的基建與軟件，如何在高度分散的環境中實現可靠、低成本及低延遲的人工智能推理，包括鄰近電訊設施的部署地點，並同時考慮現實環境中的電力、散熱及營運限制。 預期的邊緣 AI 部署將支援低延遲、具位置感知的人工智能推理工作負載，運行於更貼近流動用戶、無線接入網絡及數據來源的環境，同時驗證在高度分散、受電力及空間限制的電訊場景下（包括由基站公司及電訊服務供應商營運的場景）運行基於 GPU 的人工智能運算的可行性。

Zettabyte 主席 Kenneth Tai 表示：「此部署讓雙方團隊能驗證一個實用且具可擴展性的邊緣人工智能部署模式，並透過清晰劃分基建與軟件責任，強調可重複性、韌性及營運效率。」 LiteOn 直流微電網副總裁兼主管 Jason Tsao 表示：「憑藉 LiteOn 在電力系統、散熱管理及實體基建方面的經驗，公司可透過以部署為本、具紀律性的合作模式，支援新興邊緣人工智能的應用場景。」 關於 Zettabyte

Zettabyte 是一家全球性的人工智能基建軟件供應商，專注於分散式及異構運算環境的 GPU 排程、編排及營運管理。

Lite-On Technology Corp [2301.TW] 是一家全球科技公司，專門提供電力系統、熱能管理及基建解決方案，應用於電訊、工業及鄰近數據中心的部署場景。