大行發佈LUNDEN系列三折疊自行車 通過DAHON-V技術重塑折疊車性能標桿

芝加哥2026年2月10日 /美通社/ -- 近年來，三折疊自行車憑借緊湊便攜的設計風靡市場，成為眾多休閒騎行愛好者的首選。但該品類產品差異化不足、工程製造標準參差不齊，導致騎行體驗與性能表現差距懸殊。儘管部分碳纖維車架廠商能以合理成本打造高品質產品，但多數三折疊自行車設計仍存在取捨，車架剛性不足等問題直接影響了騎行性能，這也為行業設計創新留下了較大的發展空間。

大行科工(HKEX Stock Code: 2543.HK)推出LUNDEN系列三折疊自行車，成功解決了上述行業痛點。該系列旨在填補緊湊車身與全尺寸騎行性能之間的差距，首度在三折疊車型上搭載DAHON-V技術，在騎行效率、車架剛性與便攜性之間找到全新平衡點。通過優化車架和前叉剛性，LUNDEN系列帶來更高效的動力傳輸、精準的操控體驗以及更順滑靈敏的騎行感受，無論是折疊收納運輸，還是在城市道路、混合路面及輕度越野路況下騎行，均表現出色。