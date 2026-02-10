技嘉攜手 AMD 推出《 Crimson Desert 》遊戲套裝 全面升級遊戲體驗

台北2026年2月10日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技攜手 AMD 推出《Crimson Desert》遊戲套裝合作，涵蓋多元電腦零組件與消費性產品陣容，橫跨顯示卡、AMD Ryzen™ 9000X3D 系列處理器、AI 電競筆電以及電競主機。此合作結合技嘉與 AMD 遊戲運算平台與硬體設計，技嘉主機板亦支援AMD Ryzen™ X3D 系列處理器，不僅帶來更具吸引力的購機價值，更提供玩家絕佳的沉浸流暢遊戲體驗。 在高負載遊戲中，顯示卡是影響整體表現的關鍵核心，技嘉 Radeon™ RX 9070 系列顯示卡採用 AMD RDNA™ 4 架構，具有強化光線追蹤功能，搭配 AMD HYPR-RX6 技術可進一步提升效能並降低延遲；同時搭載技嘉 WINDFORCE 散熱系統，包含 Hawk fan 風扇設計與伺服器等級導熱凝膠，有助維持散熱效率並優化長時間遊戲時的穩定性。而技嘉 X3D 系列主機板搭載 AMD Ryzen™ X3D 處理器，透過 3D V-Cache™ 技術降低記憶體延遲、提升遊戲效能；並透過獨家 X3D Turbo Mode 2.0 整合軟硬體，以內建地端動態 AI 超頻模型與板載硬體控制晶片驅動，能針對不同負載，即時且智能調校頻率、功耗與溫度，全面釋放 AMD Ryzen™ 9000 系列 X3D 處理器的遊戲效能。

本次合作也囊括電競主機及筆電產品，技嘉最新一代 Copilot+ PC AERO X16 AI 電競筆電，搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX370 處理器，內建同級最佳 CPU 和 NPU，並結合技嘉獨家智慧 AI 夥伴 GiMATE，讓玩家在日常使用中享有更智能的效能、工作效率與系統控制體驗。專為中高階玩家設計的 AORUS PRIME 5 電競主機搭載 AMD Ryzen™ 7 9700X 處理器，提供流暢且高效能的遊戲體驗與多工表現，並導入涵蓋顯示卡、處理器與機殼的全方位散熱設計，讓系統在高負載運行時依然穩定，且具備各式連接阜，提供隨插即用的便利體驗。

凡於 2 月 10 日至 4 月 25 日期間購買符合資格之技嘉顯示卡、筆電、電競主機，或指定 AMD Ryzen™ 9／Ryzen™ 7 X3D 系列處理器，即可獲得將於 3 月 19 日正式上市的《Crimson Desert》遊戲兌換碼，並需於 5 月 23 日前完成遊戲啟用。更多活動資訊、適用資格與產品，請詳閱活動連結。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-amd--crimson-desert---302679991.html SOURCE GIGABYTE