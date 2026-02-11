技嘉攜手 NVIDIA 推出《Resident Evil™ Requiem》遊戲套裝 強化沉浸遊戲體驗

台北2026年2月11日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技攜手 NVIDIA 推出《Resident Evil™ Requiem》遊戲套裝合作，涵蓋搭載 GeForce RTX™ 5070 以上桌機及筆電繪圖晶片的指定顯示卡、AI 電競筆電與電競主機。GeForce RTX™ 50 系列顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 架構，透過路徑追蹤、DLSS 4 與 Reflex 等技術為玩家帶來突破性的遊戲體驗。RTX™ 50 系列顯示卡具備強大的 AI 運算能力，可為不同遊戲情境提供高擬真度的圖像；結合技嘉在各產品線導入的獨家散熱設計，讓玩家在《Resident Evil™ Requiem》中享有前所未有的流暢度與絕佳沉浸的視覺效果。

顯示卡為影響遊戲運算的關鍵因素之一，而 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡則透過 NVIDIA 三大核心技術提升整體遊戲表現。路徑追蹤透過模擬光線的物理行為，呈現更接近真實世界的即時 3D 視覺效果；搭配 NVIDIA 的神經渲染技術套件，DLSS 4 運用 AI 強化影像處理能力，可提升幀數、降低延遲並改善畫質；而 NVIDIA Reflex 則可進一步降低系統延遲，讓操作回饋更即時、控制更精準。

為了支援高效能的 RTX™ 50 系列顯示晶片，技嘉提供多元散熱方案以滿足不同裝機需求。其中，GeForce RTX™ 5090 與 RTX™ 5080 旗艦級水冷機種，搭載 WATERFORCE 水之力一體封閉式或開放式散熱系統，在高負載使用下能兼顧穩定的散熱效能與低溫靜音運轉表現。WINDFORCE 風之力散熱系統則導入 Hawk fan 設計與伺服器等級導熱凝膠，有效減少風阻、降低噪音並提升導熱效率。技嘉也於今年推出旗艦級 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 顯示卡，結合最新研發 Hyperburst 散熱系統、創新的分離式 PCB 結構設計與更精巧的機身尺寸，滿足遊戲玩家及 AI 運算領域的多元需求。