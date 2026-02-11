技嘉攜手 NVIDIA 推出《Resident Evil™ Requiem》遊戲套裝 強化沉浸遊戲體驗

台北2026年2月11日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技攜手 NVIDIA 推出《Resident Evil™ Requiem》遊戲套裝合作，涵蓋搭載 GeForce RTX™ 5070 以上桌機及筆電繪圖晶片的指定顯示卡、AI 電競筆電與電競主機。GeForce RTX™ 50 系列顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 架構，透過路徑追蹤、DLSS 4 與 Reflex 等技術為玩家帶來突破性的遊戲體驗。RTX™ 50 系列顯示卡具備強大的 AI 運算能力，可為不同遊戲情境提供高擬真度的圖像；結合技嘉在各產品線導入的獨家散熱設計，讓玩家在《Resident Evil™ Requiem》中享有前所未有的流暢度與絕佳沉浸的視覺效果。
顯示卡為影響遊戲運算的關鍵因素之一，而 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡則透過 NVIDIA 三大核心技術提升整體遊戲表現。路徑追蹤透過模擬光線的物理行為，呈現更接近真實世界的即時 3D 視覺效果；搭配 NVIDIA 的神經渲染技術套件，DLSS 4 運用 AI 強化影像處理能力，可提升幀數、降低延遲並改善畫質；而 NVIDIA Reflex 則可進一步降低系統延遲，讓操作回饋更即時、控制更精準。
為了支援高效能的 RTX™ 50 系列顯示晶片，技嘉提供多元散熱方案以滿足不同裝機需求。其中，GeForce RTX™ 5090 與 RTX™ 5080 旗艦級水冷機種，搭載 WATERFORCE 水之力一體封閉式或開放式散熱系統，在高負載使用下能兼顧穩定的散熱效能與低溫靜音運轉表現。WINDFORCE 風之力散熱系統則導入 Hawk fan 設計與伺服器等級導熱凝膠，有效減少風阻、降低噪音並提升導熱效率。技嘉也於今年推出旗艦級 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 顯示卡，結合最新研發 Hyperburst 散熱系統、創新的分離式 PCB 結構設計與更精巧的機身尺寸，滿足遊戲玩家及 AI 運算領域的多元需求。
本次合作亦囊括 AI 電競筆電與電競主機，AORUS MASTER 16、GIGABYTE AERO X16 與 GAMING A16 PRO AI 電競筆電搭載 GeForce RTX™ 5070 或以上筆電顯示卡，結合 WINDFORCE Infinity 散熱系統與獨家智慧 AI 夥伴 GiMATE，提供更智能的效能、工作效率與系統控制體驗。專為中高階玩家打造的 AORUS PRIME 5 與指定 PRIME 3 電競主機，具備全方位系統散熱設計與各式連接埠，提供即插即用的便利體驗。
凡於 2 月 10 日至 3 月 16 日期間購買符合資格之技嘉顯示卡、AI 電競筆電或電競主機，即可獲得將於 2 月 27 日上市的《Resident Evil™ Requiem》標準版遊戲兌換碼，並需於 4 月 16 日前完成遊戲啟用。更多活動資訊、適用資格與產品，請詳閱活動連結。
