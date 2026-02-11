2025 年貪污感知指數：領導力倒退削弱全球反貪污根基 - Transparency International

柏林2026年2月11日 /美通社/ -- Transparency International 今日發佈的《2025 年貪污感知指數 (CPI）》顯示，全球貪污問題日趨嚴重，甚至成熟的民主國家也在倒退，其領導層長期以來應對貪污的能力下滑，情況堪憂。

第 31 版貪污感知指數指出，得分超過 80 分的國家，數目已從十年前的 12 個，大減至 2025 年的只剩 5 個。 向來被視為反貪污典範的民主國家，例如美國、加拿大、紐西蘭、英國、法國及瑞典，評分也呈現令人憂心的下滑趨勢。

另一令人關注的趨勢是對公民空間的打壓。 自 2012 年起，在 50 個指數顯著下跌的國家中，有 36 個國家的言論、結社與集會自由同時下滑，導致記者及公民社會難以揭露和批判貪污問題。