Fruit Attraction 2026：塑造蔬果業未來的全球盛會

第十八屆國際蔬果交易會將於 10 月 6 日至 8 日在 IFEMA MADRID 舉行。

馬德里2026年2月11日 /美通社/ -- 10 月 6 日至 8 日，Fruit Attraction 將使馬德里成為世界蔬果業的主要聚集地。即將迎來第 18 屆的展會由 IFEMA MADRID 和 FEPEX 聯合舉辦。 此展會的公開申請現已展開。

在「連結業界與世界精髓」(Where the essence of the industry connects with the world) 這口號下，繼去年的成功， Fruit Attraction 強勢回歸，陣容比以往鼎盛，繼續為業界的未來作出貢獻。

Fruit Attraction 將在 IFEMA MADRID（3、4、5、6、7、8、9、10、12 和 14 號展廳）面積超過 78,000 平方米的十個展廳，展示來自超過 2,400 家公司的產品、解決方案、新品種、形式、發展趨勢和創新成果。