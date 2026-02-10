KPS Capital Partners 將收購 The Wells Companies, Inc.

領先的地上建築及結構用預製混凝土解決方案製造商及安裝商 紐約2026年2月10日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）今日宣布，透過一間新成立的關聯公司，已簽署最終協議，收購 The Wells Companies, Inc.（「Wells」或「該公司」）。Wells 為美國領先的地上建築及結構用預製混凝土解決方案設計、製造及安裝商。 有關交易的財務條款並未披露。 該交易預計將於 2026 年第一季度完成，並須符合慣常的交割條件及取得相關批准。 Wells 為美國領先的地上預製混凝土解決方案供應商，服務全國各地多個終端市場及客戶。 作為全方位整合平台，該公司擁有業內最全面的地上預製混凝土產品組合之一，提供端到端的整體能力，涵蓋設計支援、工程服務、製造，以及現場安裝與收尾工序。 Wells 總部設於明尼蘇達州奧爾巴尼，約有 2,700 名員工，並於全美營運 13 間策略性選址的製造設施。

KPS 中型投資部合夥人兼聯席主管 Ryan Harrison 表示：「我們對收購 Wells 深感振奮。Wells 是美國地上預製混凝土行業的市場領導者，其領先地位源於全面的產品組合、別樹一幟的增值服務能力、長期穩定的客戶關係，以及同級最佳的製造佈局。 Wells 在製造方面的專業實力、對品質的堅定承諾，以及深厚的客戶關係，結合 KPS 在策略、營運及財務方面的資源，為未來增長提供了理想平台。 我們期待與行政總裁 Dan Juntunen 及 Wells 團隊其餘成員攜手合作，透過有機增長及策略性收購，積極擴展業務。」

Wells 行政總裁 Dan Juntunen 表示：「KPS 在卓越製造方面擁有有目共睹的往績，並具備豐富的建築產品行業經驗，隨着 Wells 進入下一個增長階段，KPS 是我們的理想合作夥伴。 我們期待與 KPS 及我們才華洋溢的團隊緊密合作，進一步鞏固行業領導地位，並持續提供能為客戶創造重大價值的優質產品。 隨着預製混凝土解決方案在多元建築應用中的採用持續增長，行業利好因素日益明顯，公司亦將憑藉其獨特的市場定位，處於有利位置以把握相關機遇。」 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 的法律顧問。 Piper Sandler 及 Taft, Stettinius and Hollister LLP 分別擔任 Wells 的財務顧問及法律顧問。

關於 Wells

The Wells Companies, Inc. 是全國領先的一站式預製建築解決方案供應商之一，專注於地上結構及建築用預製混凝土解決方案。 憑藉逾 70 年的專業經驗，Wells 與設計及建築合作夥伴並肩合作，透過解決挑戰、降低風險，並由項目初期至完成階段建立互信，為項目創造附加價值。 着眼未來，Wells 先進的研發、製造及建築實務持續提升建成環境在創新及效率方面的標準。 Wells 團隊於全美各地打造地標性項目，轉化社區，並協助企業與個人蓬勃發展。 如欲了解更多有關 Wells 的資訊，請瀏覽 www.wellsconcrete.com。

關於 KPS Capital Partners

KPS 透過其關聯管理實體，負責管理 KPS Special Situations Funds。該基金系列的資產管理規模達 195 億美元（截至 2025 年 9 月 30 日）。 近三十年來，KPS 的合夥人致力於對各行各業的製造業及工業公司進行控股權投資，以實現顯著的資本增值，投資領域涵蓋基礎材料、品牌消費品、醫療保健及奢侈品、汽車零件、資本設備以及一般製造業。 KPS 通過與優秀的管理團隊進行建設性合作來提升企業素質，為投資者創造價值；同時，KPS 側重於從結構上改善投資組合公司的策略地位、競爭力及盈利能力來獲取投資回報，而非主要依賴財務槓桿。 KPS 基金旗下投資組合公司的合計年收入約為 212 億美元，在全球 21 個國家營運 202 間製造設施，並透過直接營運及合資方式合共聘用約 55,000 名員工（截至 2025 年 9 月 30 日）。 有關 KPS 的投資策略及其投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。

KPS Mid-Cap 專注於中型市場中較低規模範疇的投資。 KPS Mid-Cap 鎖定與 KPS 旗艦基金三十多年來一直專注的同類型投資機會，並採用相同的投資策略。 KPS Mid-Cap 充分運用並受惠於 KPS 的全球平台、聲譽、往績、基礎設施、最佳的解決方案、專業知識及經驗。 KPS 中型投資團隊由合夥人 Pierre de Villeméjane 及 Ryan Harrison 管理，並由一支經驗豐富、才華洋溢的專業團隊共同領導。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kps-capital-partners--the-wells-companies-inc-302683939.html SOURCE KPS Capital Partners, LP