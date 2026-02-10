熱門搜尋:
農曆新年2026 委內瑞拉
商業動向
出版：2026-Feb-10 23:00
更新：2026-Feb-10 23:00
PR Newswire

Brandwatch 與 Blackbird.AI 組成的聯盟獲北約選中，提供資訊環境評估能力

分享：

AI 驅動能力將支援北約深入洞察複雜的資訊環境

英國布萊頓2026年2月10日 /美通社/ -- Cision 旗下公司，社交情報及社交媒體管理領域的全球領導者 Brandwatch 與敘事情報領域的全球領導者 Blackbird.AI 今日宣佈，其組成的聯盟已獲北約通訊與資訊局 (NATO Communications and Information Agency, NCIA) 代表北大西洋公約組織 (North Atlantic Treaty Organization, NATO) 選定，提供先進的資訊環境評估能力 (Information Environment Assessment Capability, IEAC)。

Cision Brandwatch 標誌

該項能力將提供安全、可擴展及由 AI 驅動的工具，透過公共及商業可得的數據來源，監測、分析並詮釋整體資訊環境。 該項能力將以度身訂造、覆蓋整個企業層面的社交情報解決方案形式交付，結合媒體監測、情緒分析及趨勢偵測，支援北約各層級作出決策。 此解決方案將協助北約評估並應對不斷演變的敘事威脅 (Narrative Threat)，包括於複雜數碼生態系統中散播的虛假資訊及有害敘事。

此項計劃標誌着 Brandwatch 與北約長期合作的重要里程碑，並進一步鞏固該聯盟作為值得信賴、具備任務即用能力的數碼情報供應商的角色。 該能力旨在整合最廣泛的數據覆蓋，並加入額外的數據增強功能，同時支援北約資訊環境評估社群內的策略傳訊人員，在快速、分散且充滿競爭的環境中高效進行規劃與分析。 

為交付此項能力，該聯盟整合來自 Cision 產品組合內多項互補的技術與專業知識，包括 Trajaan， 而 Trajaan 的搜尋情報技術可揭示全球受眾的新興趨勢及意圖訊號。 此外，該解決方案亦結合專業合作夥伴 Osavul 及 Converseon 的支援。 這些能力互相配合，將協助北約加強策略溝通、提升形勢感知，並實現更迅速、更具資訊基礎的決策。

Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示：「我們很榮幸能在這項關鍵任務中支援北約。 透過結合世界級的數據覆蓋，以及新一代的 AI 與分析技術，我們得以提供對資訊環境更全面且更及時的理解。 這項合作充分體現我們技術實力的優勢，以及我們與北約共同致力協助機構應對最嚴峻情報挑戰的承諾。」

Brandwatch 在支援全球政府、國防及公共部門機構方面，擁有豐富而悠久的經驗。 其解決方案結合社交及媒體數據、先進分析、AI 驅動的洞察力，以及對數據授權與安全標準的嚴格合規，這些能力鞏固了該聯盟在技術、治理與任務執行交匯點上的運作能力。

北約總部策略傳訊辦公室計劃與洞察主管 Chris Riley 表示：「理解資訊環境，對於整個聯盟在規劃與決策上的有效運作至關重要。 這套整合 Brandwatch 與 Blackbird.AI 的解決方案，大幅提升我們以大規模方式提供數據驅動洞察的能力。」

Blackbird.AI 行政總裁兼聯合創辦人 Wasim Khaled 表示：「Blackbird.AI 過去數年與北約建立的策略合作，已為影響其運作的有害敘事提供了關鍵分析。 我們很高興與 Brandwatch 合作，為北約在捍衛其所有成員的自由與安全使命中，提供更具行動力的洞察。」     

關於聯盟合作夥伴

關於 Brandwatch
Brandwatch 是領先的社交媒體管理及消費者情報整合平台，協助品牌「看見與被看見、理解與被理解」，與最重要的受眾建立連結。 Brandwatch 深受《福布斯》百大企業中半數企業的信賴，透過 AI 驅動的洞察與工具，為全球最具創新力的公司提供 AI 驅動的洞察與工具，以捕捉機遇、加強互動並加速增長。

其全面的產品組合涵蓋消費者情報、網紅市場推廣及社交媒體管理，讓品牌及代理商能以大規模方式執行數據驅動的策略。

Brandwatch 隸屬於 Cision 旗下品牌家族，與 CisionOne、Trajaan，以及 PR Newswire 並列。

關於 Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI 致力保護企業高層及機構免受以敘事為基礎的虛假資訊攻擊，避免其對財務、營運、聲譽及人身安全造成損害。 Blackbird.AI 獲 Gartner 評選為「敘事型虛假資訊情報領域中最具競爭力的公司」，其敘事情報平台可識別有害的敘事攻擊，並按風險評分、幕後威脅行為者、傳播網絡、用於擴大攻擊規模的異常機器人行為，以及連結這些攻擊的受眾群體與社群。 這些資訊有助機構作出更佳的策略決策，並主動採取行動，大幅降低風險。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Blackbird.AI。

媒體查詢，請聯絡：Cision 公共關係部 [email protected] 

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/brandwatch--blackbirdai--302681654.html

SOURCE Cision Ltd.

