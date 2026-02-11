A Diamond Is Forever — De Beers 集團攜手奢華精裝書出版社Assouline合作發佈新書 紀念這一跨時代、跨地域的文化標記

英國倫敦 - 2026年2月11日 - 近日，De Beers集團攜手全球頂級的精品書籍出版社Assouline 推出《A Diamond Is Forever： The Making of A Cultural Icon 1926-2026》新書發佈。 這句誕生於1947年的不朽宣言——「鑽石恒久遠，一顆永留傳」（A Diamond is Forever），早已超越了廣告的範疇，成為鑽石恒久之美、珍稀與永恒價值的核心精神，深刻烙印於世人心底。 而在二十世紀三十年代前，鑽石僅是精英階層間低調流轉的私人珍藏，奢侈品牌為守護其神秘光環，大多維持著與客戶的私密往來，鑽石於公眾而言，也僅是遙遠的奢侈品符號。 De Beers集團則在此時刻重塑了天然鑽石的公共形象與深層意義，將其非凡本質確立為自然力量與人類精湛工藝共同鑄就的永恒傑作，並向更廣闊的公眾揭示了鑽石的奇蹟，令鑽石從認知中單純的奢侈品，轉化為浪漫里程碑、啟迪理想生活，乃至犒賞個人成就的珍貴禮贈。



De Beers集團與精品書籍出版社Assouline聯合發佈新書《A DIAMOND IS FOREVER: THE MAKING OF A CULTURAL ICON 1926-2026》



1947年，廣告文案編輯Mary Frances Gerety（瑪麗·弗朗西絲·格雷蒂）用「A Diamond is Forever（鑽石恒久遠，一顆永留傳）」這句不朽文案精準捕捉到了鑽石的本質。 這一宣言將鑽石奉為愛與恒久的承諾，其情感共鳴遠超一件簡單禮物的範疇。 Frances Gerety的文字通過廣告、雜誌版面及名人代言廣為流傳，映照出鑽石與永恒情感之間的深刻文化連繫。



書中亦收錄了由Pablo Picasso（巴勃羅·畢卡索）、Salvador Dalí（薩爾瓦多·達利）和Raoul Dufy（拉烏爾·杜菲）等藝術大師受De Beers集團委託邀約創作的藝術作品。 這些藝術傑作在鑽石的珍稀性——每一顆都歷經地底深處數十億年形成——與藝術創作的獨創性之間建立了直觀的連繫。 通過分享這些藝術視野，De Beers向世界展示了天然鑽石作為「大自然最古老寶藏」的非凡魅力，在提升其藝術光芒與吸引力的同時，亦守護了其與生俱來的稀有獨特本質與深遠意義。



一個世紀以來，鑽石的故事始終交織著蛻變與傳承。 在二十世紀六十年代， Elizabeth Taylor（伊莉莎白·泰勒）和Marilyn Monroe（瑪麗蓮·夢露）等巨星佩戴鑽石以裝點自身，成為詮釋鑽石所承載的優雅與璀璨的完美化身。



九十年代，經典的「Shadows」廣告系列，配合由作曲家Karl Jenkins（卡爾·詹金斯）創作的古典名曲《Palladio》，生動捕捉了鑽石真實、獨特且永恒的本質。



近年來，關於天然鑽石的討論已拓展到溯源、可持續性與道德責任等領域，進一步印證了鑽石不僅是愛情的象徵，更是責任與良知的體現。 正如漫步於追溯藝術演變的畫廊，《A Diamond Is Forever： The Making of A Cultural Icon 1926-2026》一書的出版，為讀者提供了一個獨特視角，得以深入領略鑽石如何一步步成為社會理想與抱負的璀璨化身，體會「鑽石恒久遠，一顆永留傳」這句歷久彌新的宣言背後所蘊含的關於鑽石的珍稀、美麗與可持續未來的深遠寄寓。







