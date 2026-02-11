Zendure徵拓發佈新一代SolarFlow系列產品，標誌著向完整智能能源生態系統的全面進化

德國杜塞爾多夫2026年2月11日 /美通社/ -- 全球即插即用家庭能源管理系統(HEMS)先驅 Zendure徵拓 今日正式發佈三款全新SolarFlow產品——SolarFlow 2400 Pro、SolarFlow 2400 AC+及SolarFlow 1600 AC+。此次發佈完善了涵蓋旗艦級至入門級的行業領先產品矩陣，全面滿足從陽台光儲、屋頂光伏接入到分時電價(TOU)套利等多樣化家庭能源需求。

HEMS 2.0與ZENKI™2.0

Zendure徵拓新一代HEMS 2.0可將太陽能組件、電池、熱泵及電動汽車充電樁整合至統一的智能平台。系統由ZENKI™ 2.0 AI驅動，可預測並優化能源流向，實現用能自動調度與成本最優配置，並已支持歐洲840餘家能源供應商。在ZENKI™模式下，家庭能源賬單最高可降低73%。所有新機型均搭載ZenGuard™電池安全防護系統，採用雙BMS架構，支持自維護與主動消防抑制，並通過MQTT實現與智能家居平台的深度集成（兼容Home Assistant與Homey）。

從硬件製造商邁向完整能源生態

作為最早將即插即用陽台儲能系統引入歐洲市場的品牌，Zendure徵拓已從單一硬件製造商全面進化為完整智能能源解決方案提供商。其中，ZenWave™動態電力零售服務是其生態升級的核心組成部分。該服務已率先在德國上線，並正加速向歐洲其他國家擴展，提供實時電價機制及100%認證綠色電力。結合HEMS 2.0的智能調度與ZENKI™ AI，家庭能源管理由手動調節升級為系統級自動優化，在德國等市場，用戶年均節省電費最高可達2121歐元，同時顯著降低碳排放。